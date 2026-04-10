Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, typy i przewidywania
Widzew Łódź zmierzy się z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w niezwykle ważnym spotkaniu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny znajdują się w strefie spadkowej, dlatego stawka tego pojedynku jest ogromna. Widzewiacy mają na swoim koncie 30 punktów i zajmują 17. miejsce w tabeli, natomiast Słonie z dorobkiem 25 oczek plasują się na ostatniej, 18. pozycji w stawce.
Dla obu ekip będzie to kluczowe starcie w kontekście walki o utrzymanie, które może znacząco wpłynąć na układ dolnej części klasyfikacji. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia o godzinie 14:45.
W tej potyczce stawiam na zwycięstwo Widzewa Łódź. Jeśli podopieczni Aleksandara Vukovicia marzą o pozostaniu w elicie, po prostu muszą zainkasować komplet punktów. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.
Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sytuacja kadrowa
W Widzewie Łódź nie zagrają Osman Bukari oraz Christopher Cheng. W Bruk-Becie Termalice Nieciecza natomiast najpewniej zabraknie Damiana Hilbrychta, Bartosza Kopacza, Rafała Kurzawy i Macieja Wolskiego. Obie ekipy przystąpią więc do sobotniego pojedynku w osłabionych składach.
Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki
Obie drużyny w ostatnim czasie rywalizowały wyłącznie na ligowym podwórku. Widzew zanotował dwa remisy – 1:1 z Rakowem Częstochowa oraz 0:0 z Górnikiem Zabrze – prezentując dość stabilną formę, choć łódzkiej ekipie brakowało skuteczności. Z kolei Termalica wygrała 3:2 z Piastem Gliwice i przegrała 1:4 z Lechem Poznań, co pokazuje nierówną dyspozycję zespołu z Niecieczy.
Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, historia
Bezpośrednia rywalizacja Widzewa z Termaliką w ostatnim czasie jest zacięta, choć ze wskazaniem na klub z Łodzi. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna Widzewiaków odniosła bowiem trzy zwycięstwa, ekipa Słoni wygrała raz, a jedno starcie zakończyło się remisem. To pokazuje, że łodzianie częściej potrafili przechylać szalę na swoją stronę.
Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie
Według oszacowań bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki Nieciecza to mniej więcej 5.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90.
Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, przewidywane składy
Widzew: Drągowski – Kapuadi, Wiśniewski, Żyro – Krajewski, Lerager, Shehu, Kozlovsky – Kornvig, Bergier, Alvarez
Termalica: Chovan – Matysik, Masoero, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Kubica, Jakubik – Trubeha, Zapolnik, Fassbender
Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sonda
Kto wygra?
- Widzew
- Padnie remis
- Termalica
0 Votes
Widzew Łódź – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, transmisja meczu
Spotkanie między Widzewem Łódź a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Filip Surma i Wojciech Jagoda. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia o godzinie 14:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.