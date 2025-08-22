West Ham United – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

West Ham United - Chelsea, typy na mecz 2. kolejki Premier League. The Blues na inaugurację podzielili się punktami. Teraz chcą wygrać. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

West Ham – Chelsea, typy i przewidywania

Chelsea latem wzmocniła ofensywę transferami Joao Pedro, Liama Delapa oraz Jamiego Gittensa. Nie wystarczyło to, aby na inaugurację ligowego sezonu zdobyć trzy punkty. Do pierwszego zwycięstwa triumfator Klubowych Mistrzostw Świata spróbuje doprowadzić już w piątek, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z West Hamem United. Zeszły weekend pokazał, że Młoty mogą mieć problem z walką o utrzymanie w stawce. Prezentują się mizernie, więc dla The Blues to ogromna szansa, aby zwyciężyć. Na papierze ekipa Enzo Mareski jest oczywiście znaczącym faworytem.

West Ham – Chelsea, ostatnie wyniki

West Ham United zainaugurował sezon w tragicznym stylu. Przed tygodniem poległ na wyjeździe z Sunderlandem aż 0-3. Beniaminek okazał się znacznie lepszy, co stanowi spore zagrożenie dla Młotów, którzy od lat nie mogą się otrząsnąć i zajmują niskie lokaty w Premier League. Wygląda na to, że ponownie może czekać je walka o utrzymanie.

Chelsea także nie zapunktowała zgodnie z planem, remisując bezbramkowo na Stamford Bridge z Crystal Palace. Oczekiwania wobec tego zespołu są natomiast bardzo duże. The Blues niedawno świętowali nieco sensacyjny triumf na Klubowych Mistrzostwach Świata, ogrywając w finale znakomite PSG aż 3-0. Przed startem sezonu zmierzyli się jeszcze w dwóch meczach towarzyskich – pokonali Bayer Leverkusen oraz Milan.

West Ham – Chelsea, historia

W minionym sezonie West Ham był wygodnym rywalem dla Chelsea. Oba ligowe mecze zakończyły się zwycięstwami The Blues, którzy u siebie wygrali 2-1, a na wyjeździe aż 3-0. Po raz ostatni Młoty triumfowały w tej rywalizacji w sierpniu 2023 roku, kiedy to przed własną publicznością ograli najbliższego przeciwnika 3-1.

West Ham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają Chelsea. Kurs na zwycięstwo gości w derbach Londynu wynosi 1.71. W przypadku ewentualnej wygranej West Hamu jest to 4.80. Kurs na remis wynosi z kolei 4.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

West Ham Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 17:06 .

West Ham – Chelsea, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną West Hamu

Remisem

Wygraną Chelsea Wygraną West Hamu 0%

Remisem 0%

Wygraną Chelsea 100% 1+ Votes

West Ham – Chelsea, transmisja meczu

Rywalizacja West Hamu z Chelsea rozpocznie się w piątek o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

