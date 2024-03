West Ham – Freiburg: kursy, typy, zapowiedź (14.03.2024)

IMAGO / Arne Amberg Na zdjęciu: Michael Gregoritsch

West Ham Freiburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2024 18:49 .

West Ham – Freiburg, typy bukmacherskie

West Ham wygrał w przekonującym stylu, gdy jesienią mierzył się z Freiburgiem. Anglicy mają do odrobienia stratę z pierwszego meczu i naszym zdaniem stać ich na to, by awansować do kolejnej rundy. Pomimo porażki sprzed tygodnia Młoty nie stoją na straconej pozycji. Nasz typ: awans gospodarzy.

West Ham – Freiburg, ostatnie wyniki

Wynik pierwszego meczu stawia w nieco lepszym położeniu Niemców. To West Ham United będzie odczuwać w czwartek większą presją. Anglicy wiedzą bowiem, że muszą wygrać – w innym wypadku odpadną z pucharów.

Młoty upatrywać mogą swoich szans w dobrej grze na własnym boisku. Wygrali bowiem trzy ostatnie mecze w europejskich pucharach rozgrywane w Londynie, tracąc tam tylko jednego gola. Na boisku West Hamu przegrał właśnie Freiburg. Oba kluby rywalizowały bowiem jesienią w fazie grupowej. Młoty wygrały wtedy 2:0. Powtórka tego wyniku dałaby im awans.

Freiburg, co godne podkreślenia, nie radzi sobie zbyt dobrze na wyjazdach. Przegrał tam trzy z ostatnich pięciu meczów. W fazie grupowej Ligi Europy Freiburg potrafił natomiast wygrać w Pireusie i zremisować w Lens.

West Ham – Freiburg, pierwszy mecz

Pierwsze spotkanie zakończyło się po myśli piłkarzy Freiburga. Zdołali wykorzystać atut własnego boiska i przy wsparciu fanów wygrali 1:0. Autorem gola był w 81. minucie Austriak Michael Gregoritsch.

West Ham – Freiburg, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowej rywalizacji jest zespół West Hamu United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Anglików, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.72-1.74. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

West Ham – Freiburg, kto awansuje?

West Ham – Freiburg, transmisja meczu

Spotkanie Sturmu Graz z Lille będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w czwartek, 7 marca, o godzinie 18:45.

