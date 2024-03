PressFocus Na zdjęciu: Julian Brandt

Werder Brema – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Borussia Dortmund w 25. kolejce Bundesligi na wyjeździe zmierzy się z Werderem Brema. Ekipa BVB przed tą serią gier zajmuje 4. miejsce w tabeli, natomiast zespół Zielono-Białych plasuje się na 8. lokacie w stawce. Obie ekipy dzieli aż 14 punktów, więc gospodarze po tym weekendzie na pewno nie wyprzedzą wicemistrza Niemiec. Drużyna Dawida Kownackiego może jednak wciąż marzyć o awansie do europejskich pucharów, choć o to nie będzie łatwo. Polak sobotnie spotkanie najprawdopodobniej rozpocznie na ławce rezerwowych.

Borussia Dortmund wygrała trzy z poprzednich pięciu meczów na wyjeździe przeciwko Werderowi Brema. Mój typ: wygrana BVB.

Werder Brema – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Werder Brema Zawodnik Powrót Amos Pieper Złamana kostka Początek kwietnia 2024 Marco Friedl Uraz kostki Koniec marca 2024 Jens Stage Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Olivier Deman Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Sebastien Haller Uraz kostki Koniec kwietnia 2024 Samuel Bamba Uraz mięśnia Koniec marca 2024 Nico Schlotterbeck Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Sebastien Haller Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Ramy Bensebaini Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Werder Brema – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Werder Brema w dwóch ostatnich kolejkach Bundesligi zgarnął tylko punkt – przegrał 1:2 z TSG Hoffenheim i zremisował 1:1 z SV Darmstadt. Borussia Dortmund w tym samym czasie ograła Union Berlin (2:0) oraz musiała uznać wyższość wspomnianego już TSG Hoffenheim (2:3).

Werder Brema – Borussia Dortmund, historia

Wyżej notowana ekipa z Signal Iduna Park dominuje nad Zielono-Białymi w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich meczów między tymi drużynami to bowiem aż cztery wygrane Borussii Dortmund i jedno zwycięstwo Werderu Brema. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Werder Brema – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Werderu Brema wynosi około 3.60, a typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.85. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Werder Brema – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Werder Brema Ole Werner 3-1-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Werder Brema Ole Werner 3-1-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 1 Jiri Pavlenka 4 Niklas Stark 9 Dawid Kownacki 10 Leonardo Bittencourt 13 Milos Veljkovic 18 Naby Keita 28 Skelly Alvero 29 Nick Woltemade 35 Leon Opitz 5 Ramy Bensebaini 8 Felix Nmecha 10 Jadon Sancho 11 Marco Reus 15 Mats Hummels 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 33 Alexander Meyer 43 Jamie Bynoe-Gittens

Werder Brema – Borussia Dortmund, kto wygra?

Werder Brema – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Weserstadionie już w najbliższą sobotę, 9 marca o godzinie 18:30.

