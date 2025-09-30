Villarreal CF – Juventus FC, typy bukmacherskie
Juventus i Villarreal zmierzą się ze sobą w środowy wieczór, chcąc odnieść premierowe zwycięstwo w tej kampanii elitarnych rozgrywek. Przedstawiciel ligi włoskiej ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po trzech z rzędu remisach. Z kolei ekipa z La Liga liczy na czwarte z rzędu zwycięstwo. Obie drużyny zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2022 roku. W każdym razie w Turynie wspomnienia z tego starcia wciąż są żywe. Mając na względzie to, jak ostatni radzi sobie ekipa Igora Tudora, to nie można wykluczyć podziału punktów w rywalizacji na Estadio de la Ceramica. Mój typ: remis.
Villarreal CF – Juventus FC, ostatnie wyniki
Drużyna z Hiszpanii przystąpi do potyczki, będąc na fali wznoszącej. Villarreal w trakcie minionego weekendu w lidze hiszpańskiej pokonał Athletic Bilbao (1:0). Wcześniej z kolei wygrał z Sevillą (2:1) i Osasuną (2:0).
W roli gospodarza drużyna z Estadio de la Ceramica może się natomiast pochwalić bilansem czterech z rzędu zwycięstwo tylko w tym sezonie. Licząc jeszcze poprzednią kampanię, to Villarreal jest niepokonany na swoim stadionie od 6 kwietnia tego roku.
Tymczasem zespół z Turynu w ostatniej kolejce Serie A zremisował z Atalantą (1:1) dowodzoną przez Ivana Juricia. Juventus tym samym zaliczył trzeci kolejny remis, licząc wszystkie rozgrywki.
Bianconeri przystąpi do środowej potyczki, będąc na wyjazdach bez porażki w oficjalnych występach od 4 maja. Od tamtej pory w lidze włoskiej Juventus zaliczył trzy remis y raz zwyciężył.
Villarreal CF – Juventus FC, historia
Środowa potyczka pomiędzy ekipami z Hiszpanii i Włoch będzie pierwszą od marca 2022 roku. Wówczas w rywalizacji Villarreal z Juventusem lepsi byli Hiszpanii. Ekipa z La Liga wygrała trzema golami (3:0). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach między drużynami dwukrotnie górą był Villarreal i raz był remis.
Villarreal CF – Juventus FC, kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Villarreal kształtuje się na poziomie 2.20-2.27. Remis oszacowano na 3.25-3.48. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Juventusu wyceniono na 3.15-3.42.
Villarreal CF – Juventus FC, kto wygra?
Villarreal CF – Juventus FC, przewidywane składy
Obie drużyny podejdą do starcia osłabione. Villarreal będzie musiał radzić sobie bez: Gerarda Moreno, Juana Foytha, Paua Cabanesa i Willy’ego Kambwali. Juventus nie może natomiast liczyć na: Arkadiusza Milika czy Fabio Mirettiego.
Villarreal CF – Juventus FC, transmisja meczu
Środowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Villarreal – Juventus w ramach drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Extra 3. Mecz skomentują Michał Kornacki i Tomasz Lipiński. Ponadto dostęp do wydarzenia zapewni usługa streamingowa CANAL+.
