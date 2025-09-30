Villarreal CF – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

23:53, 30. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Villarreal - Juventus FC: typy i kursy na mecz drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Sprawdź typy i kursy na spotkanie z udziałem ekipa z La Liga oraz z Serie A.

Dusan Vlahović
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Villarreal CF – Juventus FC, typy bukmacherskie

Juventus i Villarreal zmierzą się ze sobą w środowy wieczór, chcąc odnieść premierowe zwycięstwo w tej kampanii elitarnych rozgrywek. Przedstawiciel ligi włoskiej ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po trzech z rzędu remisach. Z kolei ekipa z La Liga liczy na czwarte z rzędu zwycięstwo. Obie drużyny zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2022 roku. W każdym razie w Turynie wspomnienia z tego starcia wciąż są żywe. Mając na względzie to, jak ostatni radzi sobie ekipa Igora Tudora, to nie można wykluczyć podziału punktów w rywalizacji na Estadio de la Ceramica. Mój typ: remis.

3.45
Remis
*Kursy z 30.09.2025 23:37 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Villarreal CF – Juventus FC, ostatnie wyniki

Drużyna z Hiszpanii przystąpi do potyczki, będąc na fali wznoszącej. Villarreal w trakcie minionego weekendu w lidze hiszpańskiej pokonał Athletic Bilbao (1:0). Wcześniej z kolei wygrał z Sevillą (2:1) i Osasuną (2:0).

W roli gospodarza drużyna z Estadio de la Ceramica może się natomiast pochwalić bilansem czterech z rzędu zwycięstwo tylko w tym sezonie. Licząc jeszcze poprzednią kampanię, to Villarreal jest niepokonany na swoim stadionie od 6 kwietnia tego roku.

Tymczasem zespół z Turynu w ostatniej kolejce Serie A zremisował z Atalantą (1:1) dowodzoną przez Ivana Juricia. Juventus tym samym zaliczył trzeci kolejny remis, licząc wszystkie rozgrywki.

Bianconeri przystąpi do środowej potyczki, będąc na wyjazdach bez porażki w oficjalnych występach od 4 maja. Od tamtej pory w lidze włoskiej Juventus zaliczył trzy remis y raz zwyciężył.

Villarreal CF – Juventus FC, historia

Środowa potyczka pomiędzy ekipami z Hiszpanii i Włoch będzie pierwszą od marca 2022 roku. Wówczas w rywalizacji Villarreal z Juventusem lepsi byli Hiszpanii. Ekipa z La Liga wygrała trzema golami (3:0). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach między drużynami dwukrotnie górą był Villarreal i raz był remis.

Villarreal CF – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Villarreal kształtuje się na poziomie 2.20-2.27. Remis oszacowano na 3.25-3.48. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Juventusu wyceniono na 3.15-3.42.

Villarreal
Remis
Juventus FC
2.25
3.25
3.15
2.20
3.25
3.45
2.22
3.30
3.25
2.27
3.48
3.42
2.27
3.48
3.45
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2025 23:30.

Villarreal CF – Juventus FC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Villarreal
  • wygraną Juventusu
  • remisem
  • wygraną Villarreal
  • wygraną Juventusu
  • remisem

0 Votes

Villarreal CF – Juventus FC, przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do starcia osłabione. Villarreal będzie musiał radzić sobie bez: Gerarda Moreno, Juana Foytha, Paua Cabanesa i Willy’ego Kambwali. Juventus nie może natomiast liczyć na: Arkadiusza Milika czy Fabio Mirettiego.

Villarreal CF – Juventus FC, transmisja meczu

Środowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Villarreal – Juventus w ramach drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Extra 3. Mecz skomentują Michał Kornacki i Tomasz Lipiński. Ponadto dostęp do wydarzenia zapewni usługa streamingowa CANAL+.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

