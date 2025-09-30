Villarreal - Juventus FC: typy i kursy na mecz drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Sprawdź typy i kursy na spotkanie z udziałem ekipa z La Liga oraz z Serie A.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Villarreal CF – Juventus FC, typy bukmacherskie

Juventus i Villarreal zmierzą się ze sobą w środowy wieczór, chcąc odnieść premierowe zwycięstwo w tej kampanii elitarnych rozgrywek. Przedstawiciel ligi włoskiej ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po trzech z rzędu remisach. Z kolei ekipa z La Liga liczy na czwarte z rzędu zwycięstwo. Obie drużyny zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2022 roku. W każdym razie w Turynie wspomnienia z tego starcia wciąż są żywe. Mając na względzie to, jak ostatni radzi sobie ekipa Igora Tudora, to nie można wykluczyć podziału punktów w rywalizacji na Estadio de la Ceramica. Mój typ: remis.

Villarreal CF – Juventus FC, ostatnie wyniki

Drużyna z Hiszpanii przystąpi do potyczki, będąc na fali wznoszącej. Villarreal w trakcie minionego weekendu w lidze hiszpańskiej pokonał Athletic Bilbao (1:0). Wcześniej z kolei wygrał z Sevillą (2:1) i Osasuną (2:0).

W roli gospodarza drużyna z Estadio de la Ceramica może się natomiast pochwalić bilansem czterech z rzędu zwycięstwo tylko w tym sezonie. Licząc jeszcze poprzednią kampanię, to Villarreal jest niepokonany na swoim stadionie od 6 kwietnia tego roku.

Tymczasem zespół z Turynu w ostatniej kolejce Serie A zremisował z Atalantą (1:1) dowodzoną przez Ivana Juricia. Juventus tym samym zaliczył trzeci kolejny remis, licząc wszystkie rozgrywki.

Bianconeri przystąpi do środowej potyczki, będąc na wyjazdach bez porażki w oficjalnych występach od 4 maja. Od tamtej pory w lidze włoskiej Juventus zaliczył trzy remis y raz zwyciężył.

Villarreal CF – Juventus FC, historia

Środowa potyczka pomiędzy ekipami z Hiszpanii i Włoch będzie pierwszą od marca 2022 roku. Wówczas w rywalizacji Villarreal z Juventusem lepsi byli Hiszpanii. Ekipa z La Liga wygrała trzema golami (3:0). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach między drużynami dwukrotnie górą był Villarreal i raz był remis.

Villarreal CF – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Villarreal kształtuje się na poziomie 2.20-2.27. Remis oszacowano na 3.25-3.48. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Juventusu wyceniono na 3.15-3.42.

Villarreal CF – Juventus FC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Villarreal

wygraną Juventusu

remisem wygraną Villarreal

wygraną Juventusu

remisem 0 Votes

Villarreal CF – Juventus FC, przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do starcia osłabione. Villarreal będzie musiał radzić sobie bez: Gerarda Moreno, Juana Foytha, Paua Cabanesa i Willy’ego Kambwali. Juventus nie może natomiast liczyć na: Arkadiusza Milika czy Fabio Mirettiego.

Villarreal Marcelino Juventus FC Igor Tudor Villarreal Marcelino 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Tenas 15 Mouriño 4 Marin 12 Veiga 23 Cardona 10 Parejo 18 Gueye 16 Partey 19 Pepe 9 Mikautadze 17 Buchanan 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 5 Locatelli 8 Koopmeiners 25 Mário 6 Kelly 4 Gatti 15 Kalulu 16 Gregorio 25 Tenas 15 Mouriño 4 Marin 12 Veiga 23 Cardona 10 Parejo 18 Gueye 16 Partey 19 Pepe 9 Mikautadze 17 Buchanan 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 5 Locatelli 8 Koopmeiners 25 Mário 6 Kelly 4 Gatti 15 Kalulu 16 Gregorio 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Juventus FC Igor Tudor Rezerwowi 1 Luiz Junior 3 Adria Altimira 6 Manor Solomon 11 Ilias Akhomach 13 Diego Conde 14 Santi Comesana 20 Alberto Moleiro 21 Tani Oluwaseyi 24 Alfonso Pedraza 26 Pau Navarro 30 Daniel Budesca 32 Hugo Lopez 1 Matia Perin 11 Edon Zhegrova 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 20 Loïs Openda 22 Weston McKennie 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 30 Jonathan David 32 Juan Cabal

Villarreal CF – Juventus FC, transmisja meczu

Środowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Villarreal – Juventus w ramach drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Extra 3. Mecz skomentują Michał Kornacki i Tomasz Lipiński. Ponadto dostęp do wydarzenia zapewni usługa streamingowa CANAL+.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.