US Sassuolo – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

Sassuolo – Inter, typy bukmacherskie
Inter Mediolan swoje najbliższe ligowe spotkanie rozegra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z US Sassuolo w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego starcia z zamiarem potwierdzenia swojej wysokiej formy i utrzymania pozycji lidera tabeli. Gospodarze natomiast spróbują wykorzystać atut własnego stadionu i sprawić niespodziankę faworyzowanemu rywalowi. Nadchodząca rywalizacja na Mapei Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w sobotnim starciu obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Sassuolo – Inter, ostatnie wyniki
Sassuolo notuje obecnie dobrą serię. Beniaminek Serie A wygrał swoje ostatnie dwa spotkania (1:0 z Cremonese oraz 3:1 z Pisą). Wcześniej jednak Neroverdi zaliczyli trzy porażki z rzędu (0:3 z Juventusem, 0:2 z Romą oraz 0:1 z Napoli).
Inter Mediolan natomiast idzie jak burza. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po cztery zwycięstwa (6:2 z Pisą, 2:0 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, 2:0 z Cremonese i 2:1 z Torino w Pucharze Włoch), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Arsenalem w Lidze Mistrzów).
Sassuolo – Inter, historia
Rywalizacja US Sassuolo z Interem Mediolan jest stosunkowo młoda i nabrała znaczenia dopiero po awansie zespołu z Emilii-Romanii do Serie A. Inter przez większość bezpośrednich spotkań uchodził za faworyta, jednak Sassuolo wielokrotnie potrafiło sprawić mediolańczykom spore problemy. W przeszłości Neroverdi odnosili kilka prestiżowych zwycięstw nad Nerazzurrimi, które zapisały się w historii klubu. Dzięki temu ich pojedynki często uchodzą za nieprzewidywalne i dostarczają kibicom wielu emocji.
Sassuolo – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.46. W przypadku zwycięstwa Sassuolo natomiast sięga nawet 6.50.
Sassuolo – Inter, kto wygra?
Sassuolo – Inter, przewidywane składy
Sassuolo – Inter, transmisja meczu
Spotkanie US Sassuolo – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
