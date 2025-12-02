Union Berlin – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Union – Bayern: typy bukmacherskie
Union Berlin zmierzy się z Bayernem Monachium na stadionie An der Alten Forsterei w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec. W poprzedniej rundzie Czerwono-Biali wyeliminowali Arminię Bielefeld po dogrywce, natomiast Bawarczycy zapewnili sobie awans po zwycięstwie nad FC Koln.
Obie drużyny spotkały się już na początku listopada w 10. kolejce Bundesligi. Mecz w stolicy Niemiec zakończył się sensacyjnym remisem (2:2). Teraz berlińczycy ponownie liczą na sprawienie niespodzianki przed własną publicznością. Zespół Vincenta Kompany’ego niedawno poniósł pierwszą porażkę w sezonie, a w ostatnim ligowym starciu ze St. Pauli trzy punkty uratował dopiero w doliczonym czasie gry. Warto rozważyć, że w tym starciu obie ekipy mogą znaleźć drogę do bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Union – Bayern: ostatnie wyniki
W miniony weekend Union przegrał na własnym stadionie z Heidenheim (1:2). Choć gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Raniego Khediry, goście zdołali odwrócić losy spotkania w doliczonym czasie gry. Wcześniej berlińczycy pokonali St. Pauli (1:0), zremisowali z Bayernem Monachium (2:2), bezbramkowo podzielili się punktami z Freiburgiem (0:0), a także wyeliminowali Arminię Bielefeld (2:1) w Pucharze Niemiec.
Bayern w ostatniej kolejce Bundesligi pokonał St. Pauli (3:1), a gole Luisa Diaza i Nicolasa Jacksona w końcowych minutach meczu przypieczętowały zwycięstwo. Wcześniej Bawarczycy przegrali z Arsenalem (1:3) w Lidze Mistrzów, rozbili SC Freiburg (6:2), zremisowali z Unionem (2:2) oraz wygrali na Parc des Princes z PSG w Champions League.
Union – Bayern: historia
Dwa ostatnie bezpośrednie starcia Unionu z Bayernem zakończyły się remisami, choć wcześniej to Bawarczycy wyraźnie dominowali nad rywalem. W listopadowym spotkaniu dwukrotnie do siatki trafił Danilho Doekhi, natomiast dla mistrzów Niemiec gole zdobyli Luis Diaz oraz Harry Kane, który wyrównał w 93. minucie. Warto podkreślić, że w ostatnich 13 meczach Union ani razu nie zdołał pokonać bawarskiego giganta.
Union – Bayern: kursy bukmacherskie
W ofertach bukmacherów faworytami pozostają piłkarze Bayernu Monachium. Kurs na ich zwycięstwo wynosi około 1.28. Wygraną Unionu Berlin wyceniono na mniej więcej 9.00, natomiast remis oscyluje w granicach 5.90.
Union – Bayern: przewidywane składy
Union Berlin: Ronnow – Leite, Querfeld, Doekhi – Kohn, Khedira, Kemlein, Trimmel – Jeong, Ansah – Burke
Bayern Monachium: Urbig – Bischof, Tah, Min-Jae, Laimer – Kimmich, Pavlović – Diaz, Karl, Guerreiro – Kane
Union – Bayern: sonda
Kto awansuje do 1/4 finału Pucharu Niemiec?
- Union Berlin
- Bayern Monachium
0 Votes
Union – Bayern: transmisja meczu
Mecz Unionu Berlin z Bayernem Monachium w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 20:45. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i na stronie elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.