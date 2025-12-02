Union Berlin – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Union Berlin zagra na własnym stadionie z Bayernem Monachium w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Mecz rozpocznie się w środę (3 grudnia) o godz. 29:45. Faworytami do awansu są piłkarze Vincenta Kompany'ego.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Union – Bayern: typy bukmacherskie

Union Berlin zmierzy się z Bayernem Monachium na stadionie An der Alten Forsterei w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec. W poprzedniej rundzie Czerwono-Biali wyeliminowali Arminię Bielefeld po dogrywce, natomiast Bawarczycy zapewnili sobie awans po zwycięstwie nad FC Koln.

Obie drużyny spotkały się już na początku listopada w 10. kolejce Bundesligi. Mecz w stolicy Niemiec zakończył się sensacyjnym remisem (2:2). Teraz berlińczycy ponownie liczą na sprawienie niespodzianki przed własną publicznością. Zespół Vincenta Kompany’ego niedawno poniósł pierwszą porażkę w sezonie, a w ostatnim ligowym starciu ze St. Pauli trzy punkty uratował dopiero w doliczonym czasie gry. Warto rozważyć, że w tym starciu obie ekipy mogą znaleźć drogę do bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Paweł STS 1.78 Obie drużyny strzelą gola – TAK Zagraj w STS!

Union – Bayern: ostatnie wyniki

W miniony weekend Union przegrał na własnym stadionie z Heidenheim (1:2). Choć gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Raniego Khediry, goście zdołali odwrócić losy spotkania w doliczonym czasie gry. Wcześniej berlińczycy pokonali St. Pauli (1:0), zremisowali z Bayernem Monachium (2:2), bezbramkowo podzielili się punktami z Freiburgiem (0:0), a także wyeliminowali Arminię Bielefeld (2:1) w Pucharze Niemiec.

Bayern w ostatniej kolejce Bundesligi pokonał St. Pauli (3:1), a gole Luisa Diaza i Nicolasa Jacksona w końcowych minutach meczu przypieczętowały zwycięstwo. Wcześniej Bawarczycy przegrali z Arsenalem (1:3) w Lidze Mistrzów, rozbili SC Freiburg (6:2), zremisowali z Unionem (2:2) oraz wygrali na Parc des Princes z PSG w Champions League.

Union – Bayern: historia

Dwa ostatnie bezpośrednie starcia Unionu z Bayernem zakończyły się remisami, choć wcześniej to Bawarczycy wyraźnie dominowali nad rywalem. W listopadowym spotkaniu dwukrotnie do siatki trafił Danilho Doekhi, natomiast dla mistrzów Niemiec gole zdobyli Luis Diaz oraz Harry Kane, który wyrównał w 93. minucie. Warto podkreślić, że w ostatnich 13 meczach Union ani razu nie zdołał pokonać bawarskiego giganta.

Union – Bayern: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów faworytami pozostają piłkarze Bayernu Monachium. Kurs na ich zwycięstwo wynosi około 1.28. Wygraną Unionu Berlin wyceniono na mniej więcej 9.00, natomiast remis oscyluje w granicach 5.90.

Union Berlin Bayern Monachium Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 21:20

Union – Bayern: przewidywane składy

Union Berlin: Ronnow – Leite, Querfeld, Doekhi – Kohn, Khedira, Kemlein, Trimmel – Jeong, Ansah – Burke

Bayern Monachium: Urbig – Bischof, Tah, Min-Jae, Laimer – Kimmich, Pavlović – Diaz, Karl, Guerreiro – Kane

Union – Bayern: sonda

Kto awansuje do 1/4 finału Pucharu Niemiec? Union Berlin

Bayern Monachium Union Berlin

Bayern Monachium 0 Votes

Union – Bayern: transmisja meczu

Mecz Unionu Berlin z Bayernem Monachium w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 20:45. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.