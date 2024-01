IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Davide Calabria

Udinese – Milan, typy bukmacherskie

AC Milan w ramach 21. kolejki rozgrywek Serie A podejmie Udinese Calcio. Spotkanie będzie rozgrywane na obiekcie “Zebretty”. Faworytem tego starcia wydaje się być drużyna Stefano Piolego, mimo że to za ich rywalem będzie przemawiał atut własnego boiska. Ja spodziewam się jednak jednostronnego pojedynku, w którym będą przeważali “Rossonerich”. Spodziewam się, że trzy punkty pojadą do Mediolanu. Mój typ: wygrana Milanu

Udinese – Milan, ostatnie wyniki

Udinese Calcio w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ich forma powędrowała nieco w górę, ale wciąż ich boiskowa dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Drużyna “Zebretty” w ostatnich pięciu spotkaniach odniosła jedno zwycięstwo (3:0 z Bologną), zaliczyła trzy remisy (2:2 z Sassuolo, 1:1 z Torino oraz 2:2 z Fiorentiną), a także poniosła jedną porażkę (1:2 z Lazio).

Milan natomiast wrócił na dobre tory i nie można mieć do nich zastrzeżeń w ostatnich tygodniach. Podopieczni Stefano Piolego w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść cztery wygrane (1:0 z Sassuolo, 4:1 z Cagliari w Pucharze Włoch, 3:0 z Empoli oraz 3:1 z Romą), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Atalantą w Pucharze Włoch).

Udinese – Milan, historia

W tym sezonie obie drużyny już miały okazje ze sobą rywalizować. W listopadzie niespodziewanie zwycięstwo powędrowało w ręce Udinese, które pokonało na wyjeździe Milan 1:0.

Udinese – Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego starcia jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Rossonerich”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.88 – 1.90, podczas gdy na zwycięstwo Udinese sięgają nawet 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod bonusowy: GOAL.

Udinese – Milan, kto wygra?

Udinese – Milan, przewidywane składy

Udinese: Okoye – Ferreira, Perez, Kristensen – Ebosele, Lovrić, Walace, Samardzić, Kamara – Pereyra – Lucca

Milan: Maignan – Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez – Loftus-Cheek, Adli, Reijnders – Pulisic, Giroud, Rafael Leao

Udinese – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Udinese z Milanem zaplanowane jest na sobotę (20 stycznia) na godzinę 20:45. Transmisję tego meczu można śledzić na antenie Eleven Sports 1, a także w internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

