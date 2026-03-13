Udinese Calcio – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

Udinese Calcio - Juventus FC: typy i kursy na mecz 29. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (14 marca) o godzinie 20:45.

Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Udinese – Juventus, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek Serie A zakończy występ Juventusu. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się na wyjeździe z Udinese Calcio. Bianconeri w ostatnim czasie zaczynają wracać na właściwe tory i prezentują coraz stabilniejszą formę, co daje kibicom nadzieję na udaną końcówkę sezonu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w ekipie prowadzonej przez Kostę Runjaicia, której dyspozycja w ostatnich tygodniach wyraźnie spadła. Gospodarze będą więc chcieli przełamać słabszy okres właśnie w starciu z jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech.

Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.77 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Udinese – Juventus, ostatnie wyniki

Udinese Calcio ewidentnie ma problem z odnalezieniem formy. Drużyna Kosty Runjaicia w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła jedno zwycięstwo (3:0 z Fiorentiną), zaliczyła jeden remis (2:2 z Atalantą Bergamo), a także poniosła aż trzy porażki (1:2 z Lecce, 1:2 z Sassuolo oraz 0:1 z Bologną).

Juventus natomiast powoli wraca na odpowiednie tory. W ostatnich trzech meczach Bianconeri odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Galatasaray w Lidze Mistrzów oraz 4:0 z Pisą), a także zanotowali jeden remis (3:3 z Romą). We wcześniejszych dwóch spotkaniach jednak ponieśli porażkę (2:5 z Galatasaray w Lidze Mistrzów i 0:2 z Como).

Udinese – Juventus, historia



Rywalizacja Udinese z Juventusem trwa od wielu dekad i regularnie toczy się na boiskach Serie A. W historii bezpośrednich spotkań zdecydowanie częściej górą byli piłkarze z Turynu, którzy przez lata należeli do ścisłej czołówki włoskiego futbolu. Udinese potrafiło jednak kilkukrotnie sprawić problemy faworytowi i zapisać na swoim koncie cenne zwycięstwa. Spotkania tych drużyn nierzadko przynosiły sporo emocji i ważne momenty dla obu zespołów w ligowej rywalizacji.

Udinese – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz tpy na wygraną drużyny gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.56. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 5.90.

Udinese Juventus FC 5.90 3.90 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2026 23:01

Udinese – Juventus, kto wygra?

Udinese – Juventus, przewidywane składy

Udinese – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Udinese Calcio – Juventus FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usługach Polsat Box Go i STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

