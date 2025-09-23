Tottenham Hotspur – Doncaster Rovers: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mathys Tel

Tottenham – Doncaster: przewidywania

Tottenham w Pucharze Ligi Angielskiej dotarł ostatnio aż do półfinału, ustępując w tej fazie turnieju Liverpoolowi. Londyńczycy chcieliby teraz poprawić ten rezultat. Najpierw trzeba jednak uporać się z przeciwnikiem sklasyfikowanym dwie klasy rozgrywkowe niżej. Domowy mecz z Doncaster to sytuacja, w której nikt nie zakłada odpadnięcia zespołu gospodarzy. Czy słusznie?

Goście prawdopodobnie nie stworzą faworytowi większych problemów, ale mogą myśleć o zdobyciu bramki. Szczególnie, że po stronie londyńczyków możemy spodziewać się kilku drugoplanowych postaci. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 2,12 obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

Tottenham – Doncaster: ostatnie wyniki

Piłkarze Tottenhamu do pucharowej rywalizacji przystąpią z chęcią powrotu na zwycięską ścieżkę. Londyńczykom nie udało się bowiem wygrać w minionej kolejce Premier League. Zawodnicy Thomasa Franka mierzyli się z Brighton, z którym zremisowali 2:2. Kilka dni wcześniej Tottenham uporał się z Villarrealem w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Doncaster na co dzień występuje na poziomie League One. Zespół ten radzi sobie tam bardzo dobrze, ponieważ traci zaledwie cztery oczka do liderującego Bratford. Dwa ostatnie mecze nie należały jednak do udanych. Doncaster poniosło odpowiednio drugą i trzecią porażkę w sezonie 2025/2026. Porażkami zakończyły się starcia z Wigan i Wimbledonem.

Tottenham – Doncaster: historia

Kluby te spotkały się tylko raz w historii. Los skojarzył je ze sobą w 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Wówczas to Doncaster było gospodarzem spotkania. Miejscowych stać było wyłącznie na trafienie honorowe. Tottenham wygrał bowiem aż 5:1 i awansował do kolejnego etapu turnieju.

Tottenham – Doncaster: kto awansuje?

Tottenham – Doncaster: przewidywane składy

Tottenham: Kinsky; Spence, Danso, Van de Ven, Udogie; Sarr, Gray, Simons; Johnson, Scarlett, Tel

Doncaster: Lawlor; Sterry, McGrath, Pearson, Maxwell; Bailey, Close; Molyneux, Crew, Gibson; Sharp

Tottenham – Doncaster: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków nie powinniśmy oczekiwać niczego innego, niż sukces miejscowego zespołu. Wygrana Tottenhamu oznacza współczynnik najczęściej w okolicy 1.17 za każdą postawioną złotówkę. Z kolei wygraną Doncaster można zagrać nawet po kursie 15.00.

Tottenham – Doncaster: transmisja

Środowa potyczka odbędzie się na Tottenham Hotspur Stadium. Rywalizacja nie będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie Tottenham Hotspur – Doncaster Rovers będzie można zobaczyć tylko online, dzięki usłudze STS TV od godziny 20:45. Co zrobić, aby oglądać spotkanie? Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „ZAKŁADY LIVE” i wybrać mecz Tottenham Hotspur – Doncaster Rovers.

