Szachtar Donieck – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2026)

Szachtar Donieck zagra z Lechem Poznań w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Konferencji. Spotkanie w Krakowie odbędzie się w czwartek (19 marca) o godz. 21:00. Mistrz Polski musi odrobić dwubramkową stratę.

Szachtar – Lech: typy bukmacherskie

Szachtar Donieck podejmie Lecha Poznań w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Wisły w Krakowie, gdzie ukraińska drużyna rozgrywa swoje mecze w europejskich pucharach. Porażka mistrza Polski w pierwszym spotkaniu postawiła zespół z Poznania w trudnej sytuacji. Nadzieję kibicom Kolejorza wciąż daje jednak gol strzelony przez Mikaela Ishaka. Jedno trafienie może zmienić dynamikę rywalizacji.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Szachtar w rundzie wiosennej prezentuje się bardzo solidnie. Piłkarze prowadzeni przez Ardę Turana są w znakomitej formie i wygrali wszystkie pięć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Lech również ma jednak swoje argumenty. Zespół z Poznania wielokrotnie pokazywał w europejskich pucharach, że potrafi grać odważnie. Jeśli Kolejorz zagra agresywnie od pierwszych minut i wykorzysta swoje okazje, scenariusz odrabiania strat jest jak najbardziej możliwy. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Szachtar – Lech: ostatnie wyniki

Piłkarze Szachtara w 20. kolejce ukraińskiej ligi pokonali Metalist Charków (1:0) po bramce zdobytej z rzutu karnego. Ekipa Turana jest w ostatnich tygodniach w bardzo dobrej formie. Wcześniej Szachtar odniósł również zwycięstwa nad Lechem (3:1), FK Ołeksandriją (1:0), Weresem Równe (1:0) oraz Karpatami Lwów (3:0).

Kolejorz także ma za sobą ważne zwycięstwo. W hicie 25. kolejki Ekstraklasy gracze Lecha pokonali Zagłębie Lubin (1:0) po trafieniu Ishaka. W ostatnim czasie Poznaniacy przegrali z Szachtarem (1:3), Widzewem Łódź (1:2) oraz z Górnikiem Zabrze (0:1) w meczu Pucharu Polski. Drużyna Nielsa Frederiksena potrafi jednak pokazać ofensywną siłę, czego najlepszym przykładem było zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa (4:3).

Szachtar – Lech: historia

Marcowe spotkanie w Lidze Konferencji było pierwszym w historii pojedynkiem tych drużyn w rozgrywkach. Mecz przy Bułgarskiej zakończył się zwycięstwem gości (3:1). Rozmiary porażki zmniejszył jednak Ishak.

Szachtar – Lech: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworytów stawiają piłkarzy Szachtara. Jeśli rozważasz wytypowanie zwycięstwa ukraińskiej drużyny, to taki kurs wynosi około 2.00. Z kolei wygrana Lecha została wyceniona na poziomie 3.70, a remis 3.60.

Szachtar Donieck Remis Lech Poznań 2.00 3.60 3.70

Szachtar – Lech: przewidywane składy

Szachtar Donieck: Riznyk – Tobias, Marlon, Azarovi, Henrique – Ocheretko, Pedrinho, Kryskiv – Allison, Elias, Newerton

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul – Rodriguez, Kozubal – Bengtsson, Palma, Gholizadeh – Ishak

Szachtar – Lech: transmisja meczu

Mecz Szachtar Donieck – Lech Poznań w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji odbędzie się w Krakowie na stadionie Wisły w czwartek (19 marca) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.

