Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice: typy i kursy na mecz Fortuna Pucharu Polski. Przed nami etap 1/16 finału tych rozgrywek. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Rzeszowie już w najbliższy wtorek, 31 października o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice

Stal Rzeszów Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2023 15:31 .

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, typy i przewidywania

Fortuna Puchar Polski wkracza w etap 1/16 finału. W najbliższy wtorek, 31 października o godzinie 19:00 Stal Rzeszów na własnym obiekcie podejmie Puszczę Niepołomice. Na papierze faworytem jest drużyna z PKO BP Ekstraklasy, jednak w rozgrywkach pucharowych, gdzie decyduje jeden mecz, często dochodzi do niespodzianek. Nie wolno więc skreślać ekipy na co dzień rywalizującej w Fortuna 1 Lidze.

Oba zespoły nie są w najlepszej formie, ale według mnie większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Tomasza Tułacza. Mój typ: wygrana Puszczy Niepołomice.

Fortuna 2.45 Zwycięstwo Puszczy Niepołomice

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy wciąż pauzuje Franciszek Polowiec, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Nie ma informacji o absencjach w zespole gości.

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Żurawie w ostatniej kolejce Fortuna 1 Ligi przegrały 1:2 z Lechią Gdańsk, natomiast w poprzedniej rundzie Fortuna Pucharu Polski pokonały drugą drużynę Miedzi Legnica 3:0. Żubry z kolei w PKO BP Ekstraklasie uległy Koronie Kielce 3:5, a w krajowym pucharze wygrały 1:0 z Motorem Lublin.

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, historia

Ostatnie mecze między tymi ekipami były bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań Stali Rzeszów z Puszczą Niepołomice, to odnotujemy dwie wygrane Żurawi, dwa zwycięstwa Żubrów i jeden remis.

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Goście są faworytem wtorkowego spotkania. Kurs na wygraną Stali Rzeszów wynosi mniej więcej 2.90, a typ na zwycięstwo Puszczy Niepołomice to około 2.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Stal: Wrąbel; Warczak, Kościelny, Góra, Oleksy; Kądziołka, Danielewicz, Łyczko; Thill, Adler, Prokić

Puszcza: Zych; Craciun, Sołowiej, Yakuba; Mroziński, Hajda, Serafin, Poczobut, Cholewiak; Mesanović, Siemaszko

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Stali 0% remisem 100% zwycięstwem Puszczy 0% 7 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Stali

remisem

zwycięstwem Puszczy

Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Transmisja z tego spotkania niestety nie będzie nigdzie dostępna. Ten mecz obejrzą więc tylko kibice zgromadzeni na trybunach. Początek starcia na Stadionie Miejskim w Rzeszowie już w najbliższy wtorek, 31 października o godzinie 19:00.

