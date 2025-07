Stal Mielec – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (20.07.2025)

Stal Mielec - Wisła Kraków, typy na mecz 1. kolejki Betclic 1. Ligi. Czy Biała Gwiazda sprosta oczekiwaniom na starcie sezonu? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Stal – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków znów celuje w awans do Ekstraklasy. W niedzielę rozpocznie swój czwarty kolejny sezon na jej zapleczu, lecz tym razem ma być inaczej. Ekipa Mariusza Jopa zdaje się być dobrze przygotowana do startu rozgrywek, choć ma jeszcze pewne braki kadrowe. Zupełną niewiadomą jest natomiast Stal Mielec, która po spadku z Ekstraklasy dokonała prawdziwej kadrowej rewolucji. Straciła zdecydowaną większość swoich istotnych piłkarzy, zastępując ich dość nieznanymi nazwiskami. Biała Gwiazda będzie oczywiście faworytem tego starcia, ale już w przeszłości pokazywała, że w takich meczach niespecjalnie dobrze sobie radzi. Wiele zależy od tego, z jakim nastawieniem podejdzie do niego Stal Mielec. Jeśli skupi się na obronie bezbramkowego remisu, może wynieść z tej rywalizacji korzystny rezultat. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Stal – Wisła, ostatnie wyniki

Stal Mielec spadła z Ekstraklasy po fatalnej rundzie wiosennej. Choć Ivan Djurdjević nie zrealizował zadania, jakim było utrzymanie, pozostał na stanowisku i przygotował drużynę również do tego sezonu. Stal ma za sobą między innymi bezbramkowy remis z ŁKS-em Łódź w przedsezonowym sparingu. Przegrała również z Podbrezovą 1-3.

Wisła Kraków podczas letnich przygotowań rozegrała cztery mecze towarzyskie, z czego nie przegrała ani jednego. Zgrupowanie zaczęła od dwóch remisów – z Termalicą (2-2) oraz Puszczą Niepołomice (1-1). Następnie ograła w prestiżowych spotkaniach Slovan Bratysława (1-0) oraz Ruch Chorzów (2-0). W tym okresie błyszczała młodzież, która może otrzymać na starcie sezonu kredyt zaufania od Mariusza Jopa. Trzy bramki zdobył ponadto Łukasz Zwoliński.

Stal – Wisła, historia

Ostatni mecz tych drużyn o stawkę miał miejsce w sezonie 2021/2022, który zakończył się dla Wisły Kraków spadkiem z Ekstraklasy. Wówczas dwukrotnie lepsza okazała się Stal Mielec. Od tego czasu Wisła i Stal mierzyły się czterokrotnie w meczach towarzyskich. Były to potyczki bardziej udane dla Białej Gwiazdy, która wygrała dwa razy, a dwa razy padł remis.

Stal – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy podzielają opinie kibiców i również w tej rywalizacji faworyzują Wisłę Kraków. Kurs na wygraną gości wynosi 1.97. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Mielec jest to 3.40. Kurs na remis wynosi z kolei 3.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Stal Mielec Remis Wisła Kraków 3.40 3.45 1.97 3.40 3.45 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2025 21:19 .

Stal – Wisła, przewidywane składy

Stal Mielec: Jałocha, Szeliga, Wlazło, Senger, Mazurek, Sommerfeld, Bukowski, Losada, Gerbowski, Domański, Odolak

Wisła Kraków: Broda, Jaroch, Colley, Grujcić, Krzyżanowski, Duda, Carbo, Ertlthaler, Duarte, Rodado, Zwoliński

Stal – Wisła, kto wygra?

Stal – Wisła, transmisja meczu

Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na TVP Polonia oraz TVP Sport. Istnieje możliwość śledzenia tej rywalizacji również w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV.

