Stal Mielec – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2024)

Stal Mielec – Lech Poznań, typy i przewidywania

Stal Mielec prezentuje się naprawdę dobrze po przerwie zimowej i obecnie zajmuje wysokie 8. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Wydaje się, że cel drużyny z Podkarpacia został już osiągnięty, bo głównym priorytetem tej ekipy było utrzymanie. Z kolei Lech Poznań wciąż walczy o mistrzostwo Polski.

Przed własną publicznością Stal może się pokusić o niespodziankę. Jednak Lech to z pewnością rywal, który będzie poważnym zagrożeniem. Właśnie z tego powodu proponuję typ: obie drużyny strzelą gola.

Typ na ten mecz ma także Kuba Olkiewicz, dziennikarz sportowy oraz współgospodarz programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na YouTube. Według niego w tym meczu Stal Mielec nie przegra.

Stal Mielec – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Stal Mielec w pięciu ostatnich meczach zanotowała dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę. W ten sposób Mielczanie dopisali w tabeli Ekstraklasy osiem punktów.

Lech Poznań w rozgrywkach ligowych na przestrzeni takiej samej liczby meczów może pochwalić się identycznym bilansem. Jednak dla Kolejorza nie jest to zadowalający rezultat, patrząc na ambicje klubu.

Stal Mielec – Lech Poznań, historia

W poprzednich pięciu meczach bezpośrednich obu ekip dwukrotnie triumfował Lech, zaś Stal wygrała tylko raz. Oprócz tego dwa razy padł remis.

Stal Mielec – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Lech, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną gości wynosi około 1.90, a typ na zwycięstwo Stali to mniej więcej 4.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. To spotkanie można obstawić w Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Stal Mielec – Lech Poznań, przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom

Stal Mielec – Lech Poznań, typ kibiców

Stal Mielec – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie Stali Mielec z Lechem Poznań będzie transmitowane na kanałach Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport. Początek meczu w poniedziałek (1 kwietnia) o godzinie 15:00.

Pojedynek będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

