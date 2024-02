SSC Napoli – Hellas Verona: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2024)

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Matteo Politano

SSC Napoli – Hellas Verona: przewidywania

Jednym z niedzielnych spotkań w ramach rozgrywek włoskiej Serie A będzie rywalizacja Napoli z Hellasnem Verona. Ekipa spod Wezuwiusza nie ma w ostatnich tygodniach dobrej serii, właściwie można stwierdzić, że grają i punktują bardzo słabo. Szczególnie, że mówimy o aktualnym mistrzu Włoch. Z kolei zespół z Verony spisuje się tak, jak przystało na ligowego przeciętniaka. Choć należy przyznać, że aktualnie balansuje na krawędzi strefy spadkowej. Mój typ na to spotkanie: Napoli wygra mecz.

SSC Napoli – Hellas Verona: ostatnie mecze

Gospodarze w ostatnich pięciu spotkaniach zainkasowali w sumie tylko pięć punktów. Dwukrotnie remisując i tylko raz pokonując Salernitanę 2:1. Oznacza to, że neapolitańczycy z dorobkiem 32 oczek plasują się na odległym 9. miejscu w tabeli Serie A. Z kolei goście w analogicznym okresie czasu mogą pochwalić się zdobyczą tylko o jeden punkt mniejszą. Wygrali oni bowiem z Empoli, a ostatnio podzielili się z Frosinone 1:1.

SSC Napoli – Hellas Verona: historia

Historia starć obu tych ekip jest dość długa, ale i jednostronna. W pierwszym meczu tej kampanii padł rezultat 1:3 dla Napoli. Z kolei w poprzednich pięciu spotkaniach ekipa spod Wezuwiusza triumfowała dwa razy i trzykrotnie remisowała. Ostatnie zwycięstwo Hellasu to rok 2021 i wynik 3:1 na własnym obiekcie.

SSC Napoli – Hellas Verona: kursy bukmacherskie

SSC Napoli – Hellas Verona: kto wygra?

SSC Napoli – Hellas Verona: przewidywane składy

SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Hellas Werona Marco Baroni SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Hellas Werona Marco Baroni Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 18 Giovanni Pablo Simeone 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 31 Luigi D'Avino 32 Leander Dendoncker 55 Leo Østigard 60 Francesco Gioielli 81 Giacomo Raspadori 6 Reda Belahyane 7 Elayis Tavsan 9 Thomas Henry 13 Juan Manuel Cruz 16 Mattia Chiesa 21 Daniel Silva 32 Juan Cabal 34 Simone Perilli 37 Charlys 42 Diego Coppola 99 Federico Bonazzoli

SSC Napoli – Hellas Verona: transmisja

Początek rywalizacji w Neapolu już w niedzielę 4 lutego 2024 roku o godzinie 15:00. Transmisja tego meczu dostępna będzie na antenie kanału Eleven Sport 1, a także w internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

