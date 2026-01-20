Slavia Praga – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Sytuacja ekipy Dumy Katalonii w tych prestiżowych rozgrywkach nie jest najlepsza. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Fortuna Arenie już w tę środę, 21 stycznia o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji i Lamine Yamal

Slavia Praga – FC Barcelona, typy i przewidywania

Slavia Praga zmierzy się u siebie z Barceloną w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Ekipa Blaugrany w poprzedniej serii gier pokonała Eintracht Frankfurt 2:1, ale mimo to zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli. Z kolei mistrzowie Czech przegrali 0:3 z Tottenhamem Hotspur i plasują się jeszcze niżej – na 33. pozycji w stawce. Zatem dla obu zespołów będzie to niezwykle ważne spotkanie w kontekście walki o poprawę swojej sytuacji. Początek rywalizacji na Fortuna Arenie już w nadchodzącą środę, czyli 21 stycznia, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem Robert Lewandowski wybiegnie w podstawowym składzie Barcelony i wpisze się na listę strzelców. Polski napastnik może być kluczową postacią ofensywy drużyny Blaugrany w tym starciu. Mój typ: Robert Lewandowski zdobędzie bramkę.

Slavia Praga – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Slavia Praga podejdzie do meczu osłabiona, bo kontuzje wykluczają m.in. Alexandra Buzka, Filipa Horsky’ego, Dominika Javorcka oraz Petra Sevcika. Problemy kadrowe ma również FC Barcelona – Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z Andreasa Christensena, Ferrana Torresa, Gaviego, Joao Cancelo i Dro Fernandeza. Dodatkowo za nadmiar żółtych kartek pauzuje Lamine Yamal, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację gości ze stolicy Katalonii.

Slavia Praga – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Slavia Praga w okresie zimowej przerwy w lidze czeskiej rozgrywa mecze towarzyskie – w dwóch ostatnich sparingach wygrała 2:1 z norweskim SK Brann i zremisowała 1:1 z niemieckim Karlsruher SC. W tym samym czasie FC Barcelona przegrała 1:2 z Realem Sociedad w La Lidze, ale za to zwyciężyła nad Racingiem Santander 2:0 w Pucharze Króla.

Slavia Praga – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Slavii Praga z Barceloną ogranicza się do dwumeczu w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Na Fortuna Arenie hiszpański klub wygrał 2:1, natomiast rewanżowe spotkanie na Camp Nou zakończyło się bezbramkowym remisem. Były to jak dotąd jedyne oficjalne pojedynki tych zespołów w europejskich pucharach.

Slavia Praga – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Slavia Praga – FC Barcelona, przewidywane składy

Slavia: Stanek – Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima – Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Youssoupha Sanyang – Chytil

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Bardghj, Fermin, Rashford – Lewandowski

Slavia Praga – FC Barcelona, kto wygra?

Slavia Praga – FC Barcelona, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Slavią Praga a Barceloną w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Fortuna Arenie już w najbliższą środę, 21 stycznia o godzinie 21:00.

