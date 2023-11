IMAGO Na zdjęciu: Max Kilman

Sheffield United Wolverhampton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2023 16:34 .

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers, typy i przewidywania

Piłkarze beniaminka muszą wierzyć, że każda seria się kiedyś kończy. Trudno jednak uwierzyć, że Sheffield przełamie się właśnie w 11. kolejce i to w konfrontacji z Wolverhampton, które punktuje coraz lepiej i ma apetyt na ligowy triumf. Mój typ: wygrana Wolverhampton.

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers, ostatnie wyniki

Za nami dziesięć kolejek Premier League. Tymczasem Sheffield to jedyny klub bez choćby jednego zwycięstwa. Beniaminek ma na swoim koncie tylko jedno oczko wywalczone remisem z Evertonem. Skutkuje to byciem na dnie tabeli.

Na wyraźnej fali wznoszącej jest Wolverhampton, które puka do górnej połowy tabeli. Wilki są coraz wyżej w ligowym zestawieniu. To między innymi efekt wygranej z Manchesterem City i Bournemouth oraz remisu z Aston Villą i Newcastle.

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą rok temu na poziomie Pucharu Anglii. Wówczas Wolverhampton nie dało Sheffield złudzeń i wygrało 3:0.

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers, kursy bukmacherskie

Za wyraźnego faworyta uznawane jest Wolverhampton. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 2.00. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Sheffield jest to nawet aż 3.85. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers, przewidywane składy

Sheffield United Paul Heckingbottom 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Sheffield United Paul Heckingbottom 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 1 Adam Davies 2 George Baldock 4 John Fleck 10 Cameron Archer 11 Bénie Adama Traoré 23 Ben Osborn 26 Ryan One 27 Yasser Larouci 35 Andre Brooks 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 8 Joao Gomes 9 Fábio Silva 18 Sasa Kalajdzic 19 Jonny 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley Sheffield United Paul Heckingbottom 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Sheffield United Paul Heckingbottom 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 1 Adam Davies 2 George Baldock 4 John Fleck 10 Cameron Archer 11 Bénie Adama Traoré 23 Ben Osborn 26 Ryan One 27 Yasser Larouci 35 Andre Brooks 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 8 Joao Gomes 9 Fábio Silva 18 Sasa Kalajdzic 19 Jonny 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Sheffield 0% Remis 0% Wygrana Wolverhampton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Sheffield

Remis

Wygrana Wolverhampton

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers, transmisja meczu

Sobotni mecz 11. kolejki Premier League pomiędzy Sheffield a Wolverhampton rozpocznie się o godzinie 16. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

