Sheffield United – West Ham United, typy i przewidywania

Gracze Sheffield mają problem ze zdobywaniem punktów w sezonie 2023/2024. Mecze na własnym obiekcie nie są wyjątkiem. Z kolei West Ham to szósty zespół Premier League pod względem oczek wywalczonych na wyjeździe. Stąd sądzę, że londyńczycy poradzą sobie w konfrontacji z beniaminkiem. Mój typ: wygrana West Hamu.

Sheffield United – West Ham United, ostatnie wyniki

Gracze Sheffield awansowali ostatnio do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Była to miła odmiana po ostatnich słabych wynikach na czele z porażką w konfrontacji z Luton. Gorszy okres ma aktualnie West Ham, który dał się wyeliminować z krajowego pucharu zespołowi z niższej klasy rozgrywkowej. Z kolei w Premier League Młoty zremisowały ostatnio z Brighton.

Sheffield United – West Ham United, historia

Zespoły te po raz pierwszy w tym sezonie spotkały się w pod koniec września ubiegłego roku. Wówczas West Ham sięgnął po pełną pulę po zwycięstwie 2:0 z Sheffield United.

Sheffield United – West Ham United, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną West Hamu wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo Sheffield to mniej więcej 3.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.15. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod do Superbet: GOAL.

Sheffield United – West Ham United, kto wygra?

Sheffield United – West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższą niedzielę, 21 stycznia o godzinie 15:00.

