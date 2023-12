IMAGO / David Horn Na zdjęciu: Andros Townsend

Sheffield United – Luton Town, typy i przewidywania

W piątkowy wieczór Sheffield United było niebezpiecznie blisko sensacyjnego zwycięstwa nad Aston Villą, ale ostatecznie musiało zadowolić się punktem. The Blades wygrali w tym sezonie tylko dwa mecze, ale oba miały miejsce na Bramall Lane. Luton natomiast zbliżył się na dwa punkty do bezpiecznego miejsca po zwycięstwie 1:0 nad Newcastle w sobotnie popołudnie. Hatters mają jednak drugi najgorszy wynik na wyjazdach w lidze. Jednak to Luton pokonał Sheffield w ostatnim meczu bezpośrednim i nie byłoby zaskoczenia, gdyby zrobił to ponownie. Mój typ: zwycięstwo Luton Town – TAK.

Sheffield United – Luton Town, sytuacja kadrowa

Sheffield United Zawodnik Powrót Rhys Norrington-Davies Uraz ścięgna udowego Kilka dni Daniel Jebbison Choroba Kilka dni Ismaila Coulibaly Nieznany Niepewny Thomas Davies Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 John Egan Kontuzja łydki Kilka dni Chris Basham Złamana noga Początek czerwca 2024 Rhian Brewster Uraz ścięgna udowego Kilka dni Jayden Bogle Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Luton Zawodnik Powrót Dan Potts Uraz kostki Kilka dni Reece Burke Nieznany Kilka dni Tom Lockyer Nieznany Koniec marca 2024

Sheffield United – Luton Town, ostatnie wyniki

Sheffield w minionej kolejce zremisowało z Aston Villą. Wcześniej z kolei przegrał 0:2 z Chelsea. Natomiast 9 grudnia pokonał Brentford 1:0. Było to jednak jedyne zwycięstwo Sheffield w ostatnich siedmiu meczach. Obecnie znajduje się ostatnim miejscu w Premier League. Luton jest osiemnaste i również znajduje się w strefie spadkowej. Beniaminek w ostatniej kolejce dość niespodziewanie pokonał Newcastle 1:0. Wcześniejszy mecz z Bournemouth został natomiast przełożony z powodu zasłabnięcia piłkarza. Ostatnie pięć pojedynków tej ekipy to dwa zwycięstwa i trzy porażki.

Sheffield United – Luton Town, historia

Ostatni bezpośredni mecz obu drużyn odbył się w marcu tego roku na poziomie Championship. Wtedy lepszy był Luton, który wygrał 1:0. Natomiast ostatnie pięć starć tych zespołów to jedna wygrana, Sheffield, jedna Luton i aż trzy remisy.

Sheffield United – Luton Town, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafili wskazać zdecydowanego faworyta tego pojedynku, co pokazują poniższe typy. Kursy na zwycięstwo Sheffield wynoszą około 2,40, natomiast w przypadku Luton oscylują one wokół 3,05.

Sheffield United – Luton Town, kto wygra

Sheffield United – Luton Town, przewidywane składy

Sheffield United Chris Wilder 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Rezerwowi ▼ 1 Adam Davies 4 John Fleck 10 Cameron Archer 11 Bénie Adama Traoré 14 Luke Thomas 23 Ben Osborn 27 Yasser Larouci 32 William Osula 35 Andre Brooks 5 Mads Juel Andersen 7 Chiedozie Ogbene 9 Carlton Morris 10 Cauley Woodrow 14 Tahith Chong 17 Pelly Ruddock Mpanzu 18 Jordan Clark 23 Tim Krul 26 Ryan Giles

Sheffield United – Luton Town, transmisja meczu

Pojedynek Sheffield z Luton nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Początek meczu o godzinie 16:00.

