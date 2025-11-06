Ruch Chorzów – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2025)

Ruch Chorzów i Miedź Legnica to drużyny, które zaczną rywalizację w ramach 16. kolejki Betclic 1. Ligi. Faworyta potyczki trudno wskazać. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:00.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: przewidywania

Ruch Chorzów i Miedź Legnica to zespoły, będące sąsiadami w ligowej tabeli Betclic 1. Ligi. Przed piątkowym starciem Niebiescy legitymują się bilansem 21 punktów. Dokładnie tyle samo oczek na swoim koncie ma drużyna Janusza Niedźwiedzia.

To, co łączy Ruch i Miedź, to ambicje związane z walką o najwyższe cele w tej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny chcą namieszać w rozgrywkach i koncentrują się na walce o miejsce co najmniej w czołowej szóstce Betclic 1. Ligi.

Niebiescy przystąpią do potyczki, będąc od trzech spotkań bez porażki. Chorzowianie zanotowali w tym czasie jedno zwycięstwo i dwa remisy. Jeszcze lepszym bilansem mogą pochwalić się legniczanie, którzy w ostatnich dwóch starciach odnieśli zwycięstwa, a raz zremisowali.

W ostatnich trzech potyczkach między zespołami za każdym razem górą była Miedź. Tym samym Ruch stoi przed wyzwaniem przerwania niekorzystnej serii. Jak dotąd trener Waldemar Fornalik miał okazję rywalizować z drużyną prowadzoną przez Janusza Niedźwiedzia dwukrotnie. Raz wygrał i raz przegrał. Ostatnia taka potyczka miała miejsce w kwietniu 2023 roku. Mój typ: Ruch wygra.

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: ostatnie wyniki

Ekipa z Chorzowa do piątkowego starcia podejdzie w dobrych nastrojach, mając za sobą wygrane starcie derbowe z GKS-em Tychy (2:1). Wcześniej natomiast chorzowianie zremisowali z Odrą Opole (1:1). W roli gospodarza Niebiescy mogą pochwalić się passą pięciu spotkań bez porażki. W tym sezonie na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim chorzowianie wygrali już cztery razy.

Tymczasem ekipa z Legnicy ma za sobą zwycięstwo z Wieczystą (3:2). Tym samym Miedź szybko wróciła na zwycięski szlak po porażce z Jagiellonią Białystok (2:3) w STS Pucharze Polski. Na wyjazdach jednak legniczanie ostatnio nie radzą sobie najlepiej. W trzech ostatnich meczach ligowych przegrali dwukrotnie i raz zwyciężyli.

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia tego roku. Wówczas lepsi byli gracze ekipy z Legnicy (2:1). Miedź ogólnie wygrała z Ruchem w każdym z trzech ostatnich spotkań. Niebiescy ostatnie zwycięstwo z legniczanami zaliczyli dawno temu, bo we wrześniu 2017 roku (1:0).

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: kto wygra?

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: przewidywane składy

Patryk Sikora i Daniel Szczepan to zawodnicy, będący od dłuższego już czasu wyłączeni z gry. Ponadto w piątkowym starciu nie będzie mógł wystąpić Przemysław Szymiński. W każdym razie do pełni zdrowia wrócili już Piotr Ceglarz i Denis Ventura, którzy powinni być ważnymi postaciami w szeregach 14-krotnegomistrza Polski. U gości nie będzie mógł zagrać Adnan Kovacević. Ponadto poza grą jest Igor Maliszewski.

Ruch: Gradecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Lukić, Preisler, Ventura, Sz. Szymański, Nagamatsu, Szwedzik, Kolar, Mezghrani

Miedź: Wrąbel – Grudziński, Kwiecień, Jovicić, Bochnak, Serafin, Letniowski, Mioc, Antonik, Stanclik, Kuchko.

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: kursy bukmacherskie

Eksperci twierdzą, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Ruchu został oszacowany na 2.30. Dla porównania wygrana na Miedź kształtuje się na poziomie 3.00. Z kolei rozwiązanie na remis jest po kursie 3.50 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.

Ruch Chorzów Miedź Legnica 2.30 3.50 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 22:42 .

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: transmisja

Piątkowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Ruch Chorzów – Miedź Legnica będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 17:00. Rywalizację skomentują Szymon Borczuch i Radosław Gilewicz. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV.

