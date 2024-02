fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Legia Warszawa

Ruch Chorzów Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lutego 2024 23:28 .

Ruch Chorzów – Legia Warszawa, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów i Legia Warszawa to drużyny, które mają zupełnie inne cele na rundę wiosenną. Niebiescy zima zrobili wszystko, co w ich mocy, aby powalczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Przede wszystkim miała miejsce roszada na stanowisku trenera i Jana Wosia zastąpił Janusz Niedźwiedź. Ponadto do ekipy z Chorzowa trafiło kilku nowych graczy, na czele z Adamem Vlkanovą, Filipem Wilakiem czy Dante Stipicą.

Z kolei Wojskowi mają zamiar skupić się na walce o mistrzostwo Polski. W trakcie zimowego okna transferowego ekipa Kosty Runjacia została osłabiona po transferze Bartosza Slisza. Aczkolwiek do klubu trafiło też kilka nowych twarzy. Między innymi Ryota Mirishita, Qendrim Zyba.

W sześciu z ostatnich 10 meczów, gdy chorzowska drużyna grała w roli gospodarza, to obie ekipy zdobywały bramki. Można tym samym rozważyć takie rozwiązanie na piątkowym kuponie. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1.92 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Ruch Chorzów – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy wszyscy kluczowi gracze są do dyspozycji trenera. Ostatnio nawet Tomasz Wójtowicz wrócił do treningów z pełnym obciążeniem, mimo że prognozowano jego powrót na boisku dopiero w marcu. W ekipie z Warszawy nie będzie mógł wystąpić Ramil Mustafajew.

Ruch Chorzów – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Niebiescy są zespołem, będącym bez porażki od czterech spotkań ligowych. W nich jednak Ruch tylko remisował. Dzielił się punktami kolejno z ŁKS-em (1:1), Zagłębiem Lubin (2:2), Cracovią (4:4) czy Koroną Kielce. Chorzowski zespół jest jednocześnie bez porażki na Stadionie Śląskim, na którym rozgrywa mecze w roli gospodarza od 28 października minionego roku.

Wojskowi to z kolei ekipa, która w swoim ostatnim występie w 2023 roku przegrała na wyjeździe z Cracovią (0:2). Tym samym zakończyła się passą Legii bez porażki w lidze, która trwała od 5 listopada. W tym czasie stołeczny zespół zaliczył trzy zwycięstwa i trzy remisy.

Ruch Chorzów – Legia Warszawa, historia

W pierwszym w tej kampanii starciu między oboma zespołami górą byli legioniści. Legia wygrała po golach: Marca Guala, Tomasa Pekharta i Josue (3:0). Chorzowianie kończyli zawody w dziesięciu po czerwonej kartce w 23. minucie dla Konrada Kasolika. Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między oboma zespołami Ruch wygrał tylko raz. Z kolei w trzech spotkaniach z placu gry z tarczą schodzili chorzowianie.

Ruch Chorzów – Legia Warszawa, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania, podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Ruch Chorzów Remis Legia Warszawa 5.70 4.00 1.60 5.70 4.00 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lutego 2024 23:28 .

Ruch Chorzów – Legia Warszawa, przewidywane składy

14-krotny mistrz Polski w piątkowy wieczór w ofensywie może liczyć przede wszystkim na tercet: Vlkanova-Kozak-Szczepan. W środku pola tych graczy może wspierać Filip Starzyński. U gości Bartosza Slisza zastąpi najpewniej Rafał Augustyniak. Dużo niepokoju w defensywie Niebieskich może siać natomiast Josue.

Ruch: Stipica – Szymański, Sadlok, Stępiński, Moneta, Starzyński, Letniowski, Dadok, Vlkanova, Kozak, Szczepan

Legia: Tobiasz – Kapuadi, Ribeiro, Pankov, Kun, Augustyniak, Elitim, Wszołek, Muci, Josue, Pekhart.

Ruch Chorzów – Legia Warszawa, transmisja meczu

Piątkowy spotkanie w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Ruchu Chorzów i Legia Warszawa będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ponadto mecz można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

