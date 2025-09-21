Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (22.09.2025)

Ruch Chorzów w meczu 10. kolejki Betclic 1. Ligi zagra w roli gospodarza z Chrobrym Głogów. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:45. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: przewidywania

Ruch Chorzów, od momentu gdy stery nad drużyną ponownie przejął trener Waldemar Fornalik, regularnie notuje awans w tabeli Betclic 1. Ligi. Niebiescy są niepokonani od pięciu spotkań, co przekłada się na fakt, że śląska ekipa może realnie liczyć się w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Chrobry Głogów to natomiast zespół legitymujący się przed poniedziałkowym starciem dokładnie takim samym dorobkiem punktowym jak Ruch. Obie drużyny mają po 13 oczek. Ekipa z Głogowa również pozostaje bez porażki od trzech kolejek.

W poniedziałek obie drużyny zmierzą się na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Ostatni bezpośredni mecz obu ekip rozegrany na tym obiekcie zakończył się zdecydowanym zwycięstwem Niebieskich. Co ciekawe, w spotkaniach między Ruchem a Chrobrym zwykle padają bramki. Chociaż nie zawsze po obu stronach. Warto więc rozważyć scenariusz oparty na tym trendzie. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: ostatnie wyniki

14-krotny mistrz Polski podejdzie do poniedziałkowej potyczki po cennym zwycięstwie nad ŁKS-em (2:1). Ruch ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczył dwie porażki i trzy remisy. W roli gospodarza w tej kampanii Niebiescy przegrali tyko z Pogonią Siedlce (0:2).

Z kolei zespół z Głogowa w siedmiu ostatnich meczach przegrał raz, notując też cztery remisy i dwa zwycięstwa. Ostatnio przerwał właśnie serię czterech starć bez wygranej, pokonując siedlecką Pogoń (2:1). Na wyjazdach jednak Chrobry sobie nie radzi. W tej kampanii jeszcze nie wygrał w roli gościa, notując same remisy.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja tego roku. Wówczas miał miejsce podział punktów (2:2). Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między zespołami każda z drużyn zaliczyła po trzy zwycięstwa i raz miał miejsce remis. Ruch u siebie z głogowianami dwa razy sięgnął po zwycięstwo i dwukrotnie schodził z placu gry na tarczy.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: kto wygra?

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do potyczki osłabieni brakiem przede wszystkim takich graczy jak Patryk Sikora czy Daniel Szczepan. Goście również nie mogą liczyć na wszystkich graczy. Poza grą jest Albert Zarówny,

Ruch: Bielecki – Preisler, Komor, Leśniak-Paduch, Konczkowski, Ceglarz, Szymański, Ventura, Nagamatsu, Szwedzik, Kolar

Chrobry: Arndt – Tabiś, Mazur, Gric, Tupaj, Mandrysz, Bonecki, Ozimek, Bartlewicz, Ibe-Torti, Strózik.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 2.10. Remis wyceniono na 3.35. Z kolei rozwiązanie na wygraną Widzewa kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem bukmacherów.

Ruch Chorzów Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2025 12:37 .

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: transmisja

Poniedziałkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję z meczu Ruch Chorzów – Chrobry Głogów będzie można obejrzeć aż w czterech antenach. Rywalizacja będzie dostępna w TVP Sport. Spotkanie skomentują Jan Micygiewicz i Dariusz Dudek. Rywalizację można też śledzić w internecie na stronie internetowej TVPSPort.pl i w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV.

