Resovia - Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź. W sobotę zostanie rozegrane zaległe spotkanie Resovii Rzeszów z Wisłą Płock, które nie odbyło się w pierwotnym terminie ze względu na złe warunki atmosferyczne. Pierwszy mecz o stawkę po dłuższej przerwie to zawsze spora niewiadoma. Jak zaprezentują się obie drużyny? Początek o godzinie 15:00.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, typy i przewidywania

Patrząc na tabelę Fortuna 1 Ligi to zdecydowanym faworytem tego meczu jest Wisła Płock, która zajmuje znacznie wyższą lokatę. Jednak ciężko ocenić obecną formę obu zespołów ze względu na długą przerwę w meczach o stawkę. Wydaje się, że Resovia może pokusić się o małą niespodziankę w tym pojedynku biorąc pod uwagę, że Nafciarze jesienią potrafili zgubić punkty z teoretycznie słabszym rywalem. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Resovia zakończyła rok 2023 ligowym zwycięstwem z Odrą Opole 1:0. W nowym roku rozegrała trzy mecze towarzyskie z: Podbrezovą (5:0), Motorem Lublin (0:0) oraz Wisłą Puławy (0:0). Obecnie zajmuje 16. miejsce w tabeli i znajduje się w strefie spadkowej. Wisła Płock jest siódma, a na swoim koncie ma dwa ligowe zwycięstwa z rzędu (Zagłębie Sosnowiec, Podbeskidzie). W ramach przygotowań do nowej rundy rozegrała aż siedem meczów towarzyskich, a bilans to cztery zwycięstwa, remis i dwie porażki.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się w 2013 roku. W meczu II ligi lepsza była Wisła, która wygrała w Rzeszowie 3:0. Jednak wcześniejsze cztery spotkania rozgrywane w latach 2010-12 kończyły się zwycięstwami Resovii.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Wisła Płock, ale kursy na zwycięstwo Nafciarzy są dość wysokie. Pierwszy mecz po dłuższej przerwie to zawsze pewien znak zapytania pod względem formy obu zespołów, dlatego zachęcam do skorzystania z Fortuna kod promocyjny GOAL przy rejestracji nowego konta, a otrzymasz bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 300 zł oraz freebetów na start 30 zł.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, kto wygra

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, przewidywane składy

Resovia: Pindroch, Mikulec, Adamski, Osyra, Lempereur, Kanach, Urynowicz, Mazek, Łyszczarz, Ibe-Torti, Mikrut.

Wisła Płock: Kamiński, Gric, Haglind-Sangre, Hiszpański, Jach, Kocyła, NIepsuj, Sekulski, Szoch, Thiakane, Tomczyk.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, transmisja meczu

Zaległy mecz 17. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Resovią i Wisłą Płock nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Pojedynek będzie można obejrzeć jedynie online w Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 15:00.

