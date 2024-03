Resovia – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (10.03.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Mikulec

Resovia GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2024 01:22 .

Resovia – GKS Katowice, typy i przewidywania

W 23. kolejce Fortuna 1. Ligi dojdzie do spotkania Resovii Rzeszów z GKS-em Katowice. W dotychczasowych meczach znacznie lepiej spisywała się ekipa ze Śląska, ale rzeszowianie potrafią sprawić niespodziankę przed własną publicznością. Z tego powodu proponuję typ: obie drużyny strzelą gola.

STS 1.75 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Resovia – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Resovia w czterech ostatnich meczach ligowych zanotowała porażkę, zwycięstwo i dwa remisy. Natomiast GKS Katowice może pochwalić się trzema wygranymi i tylko jedną przegraną.

Resovia – GKS Katowice, historia

W bezpośrednich meczach nieco lepiej wygląda GKS, który w ostatnich pięciu meczach zanotował dwie wygrane. Oprócz tego raz wygrała Resovia i dwa razy padł remis.

Resovia – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu są goście. Kurs na wygraną GKS-u wynosi około 2.09, a typ na zwycięstwo Resivuuto mniej więcej 3.55 Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.25. To spotkanie można obstawić w STS. Nasz kod do STS gwarantuje gwarantuje najwyższy bonus powitalny, bo aż do 1560 zł + 300 zł.

Resovia – GKS Katowice, typ kibiców

Komu kibicujesz w tym meczu? Resovii 0% GKS-owi 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Resovii

GKS-owi

Resovia – GKS Katowice transmisja meczu

Mecz Resovia – GKS Katowice rozpocznie się w niedzielę (10 marca) o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane tylko w Internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.