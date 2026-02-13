Real Madryt – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (14.02.2026)

Real Madryt – Real Sociedad: typy i kursy na mecz La Ligi. To zdecydowanie najciekawszy pojedynek tej serii gier hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 14 lutego o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Real Sociedad, typy i przewidywania

Przed nami hit 24. kolejki La Ligi, w którym Real Madryt zmierzy się z Realem Sociedad. W tym momencie drużyna Królewskich z dorobkiem 57 punktów zajmuje 2. miejsce w tabeli i walczy z Barceloną o mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei ekipa Biało-Niebieskich ma na swoim koncie 31 oczek, co pozwala jej plasować się na 8. pozycji w stawce. To bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań tego weekendu w hiszpańskiej ekstraklasie. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, czyli 14 lutego, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem bohaterem jutrzejszego pojedynku zostanie Vinicius Junior. Etatowy reprezentant Brazylii ostatnio pauzował z powodu zawieszenia i będzie głodny gry, dlatego uważam, że wpisze się na listę strzelców. Mój typ: Vinicius Junior zdobędzie bramkę.

Real Madryt – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

Real Madryt przystąpi do meczu osłabiony – na pewno zabraknie Edera Militao oraz Jude’a Bellinghama, a pod znakiem zapytania stoją występy Kyliana Mbappe, Raula Asencio i Rodrygo Goesa. Spore problemy kadrowe ma także Real Sociedad, gdzie nie należy spodziewać się m.in. Inakiego Rupereza, Luki Sucicia, Braisa Mendeza oraz Takefusy Kubo.

Real Madryt – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnim czasie rywalizował wyłącznie w La Lidze, notując dwa wymęczone zwycięstwa – 2:0 nad Valencią oraz 2:1 nad Rayo Vallecano. Z kolei Real Sociedad pokonał Athletic Bilbao 1:0 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla i wygrał 3:1 z Elche CF na ligowym podwórku. Obie drużyny są więc w niezłej formie przed sobotnim starciem.

Real Madryt – Real Sociedad, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze Realu Madryt z Realem Sociedad wyraźnie układają się po myśli drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach stołeczny klub wygrał aż cztery razy, a ekipa z San Sebastian odniosła tylko jedno zwycięstwo. Zatem w opisywanym okresie nie padł ani jeden remis, co zapowiada kolejny pojedynek z rozstrzygnięciem.

Real Madryt – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi mniej więcej 1.35, typ na zwycięstwo Realu Sociedad to około 7.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.25. Załóż konto w STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt Real Sociedad Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 13:38

Real Madryt – Real Sociedad, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Trent, Huijsen, Alaba, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Valverde – Vinicius, Gonzalo Garcia, Guler

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez – Gorrotxategi, Turrientes – Marin, Soler, Guedes – Oyarzabal

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja meczu

Spotkanie między Realem Madryt a Realem Sociedad w ramach 24. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale Eleven Sports 2 oraz w serwisie ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w tę sobotę, 14 lutego o godzinie 21:00.

