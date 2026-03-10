Real Madryt – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2026)

Real Madryt – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. To najciekawszy pojedynek w ramach 1/8 finału najbardziej prestiżowych rozgrywek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, czyli 11 marca, o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real Madryt Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2026 04:10

Real Madryt – Manchester City, typy i przewidywania

Real Madryt podejmie Manchester City w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Obie drużyny spotkały się już na początku tej edycji rozgrywek – wtedy Anglicy zwyciężyli 2:1. Zespół Królewskich zakończył fazę ligową na 9. miejscu i musiał walczyć w play-offach, gdzie wyeliminował Benfikę Lizbona, wygrywając dwumecz 3:1. Drużyna Obywateli zajęła natomiast 8. lokatę w tabeli i dzięki temu bezpośrednio awansowała na ten etap turnieju. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w środę, 11 marca o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w pojedynku Realu Madryt z Manchesterem City prawdopodobny jest remis. Obie ekipy mają swoje argumenty, dlatego stawiam na taki wynik. Mój typ: remis.

Ernest STS 3.60 Remis

Real Madryt – Manchester City, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Realu Madryt przed tym spotkaniem jest niezwykle trudna. Mianowicie, zespół gospodarzy będzie musiał radzić sobie bez kilku gwiazd – Kyliana Mbappe, Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Rodrygo Goesa, Davida Alaby oraz Alvaro Carrerasa. Manchester City również nie przyjedzie w najmocniejszym składzie, ponieważ w drużynie gości zabraknie trzech piłkarzy – Josko Gvardiola, Mateo Kovacicia i Sverre Nypana.

Real Madryt – Manchester City, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnich tygodniach rywalizował wyłącznie w La Lidze, gdzie zgodnie z przewidywaniami pokonał Celtę Vigo 2:1 oraz niespodziewanie przegrał 0:1 z pobliskim Getafe. Manchester City w tym samym okresie grał na dwóch frontach – w Pucharze Anglii wygrał 3:1 z Newcastle United, a w Premier League zremisował 2:2 z Nottingham Forest.

Real Madryt – Manchester City, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Manchesterem City w ostatnich latach dostarcza wielu emocji. W pięciu poprzednich meczach trzykrotnie wygrywali piłkarze hiszpańskiego zespołu, raz zwyciężyli zawodnicy angielskiej ekipy, a ponadto jedno starcie zakończyło się remisem. Statystyki pokazują więc niewielką przewagę giganta z Półwyspu Iberyjskiego.

Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem środowego pojedynku są goście, którzy w ostatnim czasie są w dużo lepszej formie od gospodarzy. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 3.40, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 2.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci m.in. zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Manchester City 3.35 3.65 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2026 04:10

Real Madryt – Manchester City, przewidywane składy

Real: Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy – Tchouameni, Valverde, Camavinga – Guler – Gonzalo, Vinicius

Man City: Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri – Bernardo, Rodri, O’Reilly – Semenyo, Haaland, Omar Marmoush

Real Madryt – Manchester City, sonda

Kto wygra pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów? Real

Będzie remis

Man City Real

Będzie remis

Man City 0 Votes

Real Madryt – Manchester City, transmisja meczu

Ciekawe spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mancheterem City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach – CANAL+ Extra, TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisach streamingowych – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 11 marca o godzinie 21:00.

