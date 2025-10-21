Real Madryt – Juventus FC: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami absolutny hit tej kolejki fazy ligowej. Liczymy na emocjonujące widowisko. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, 22 października o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Juventus FC, typy i przewidywania

W tym tygodniu będziemy świadkami hitu 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów – Real Madryt zmierzy się z Juventusem. Hiszpanie rozpoczęli tę edycję rozgrywek w znakomitym stylu, wygrywając 2:1 z Olympique’iem Marsylia oraz rozbijając Kajrat Ałmaty aż 5:0. Z kolei Włosi nie mogą być w pełni zadowoleni ze swojego startu – po emocjonujących potyczkach tylko zremisowali z Borussią Dortmund (4:4) i Villarrealem (2:2). Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, czyli 22 października, o godzinie 21:00.

Kylian Mbappe znajduje się w znakomitej formie, strzelając gole niemal w każdym spotkaniu. Dlatego uważam, że w jutrzejszym meczu Real Madryt – Juventus francuski napastnik ponownie trafi do siatki rywala. Mój typ: Kylian Mbappe zdobędzie bramkę.

Real Madryt – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Realu Madryt z Juventusem obie drużyny zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy zabraknie kilku kluczowych zawodników, w tym Antonio Rudigera, Daniego Carvajala oraz Deana Huijsena, co znacząco osłabia defensywę ekipy Królewskich. Drużyna gości również przystąpi do spotkania w niepełnym składzie – urazy wykluczyły m.in. Arkadiusza Milika, Juana Cabala czy Gleisona Bremera. Trenerzy obu ekip będą więc zmuszeni do rotacji i szukania nowych rozwiązań.

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Powrót do treningów Antonio Rüdiger Uraz nogi Początek listopada 2025 Trent Alexander-Arnold Uraz uda Niepewny Daniel Carvajal Uraz uda Niepewny Dean Donny Huijsen Uraz mięśnia Początek listopada 2025 Dani Ceballos Uraz mięśnia Początek listopada 2025

Kontuzje Juventus FC Zawodnik Powrót Fabio Miretti Uraz uda Niepewny Arkadiusz Milik Kontuzja goleni Nieznany Juan Cabal Uraz uda Początek listopada 2025 Nicolo Cudrig Uraz uda Początek listopada 2025 Bremer Uraz łąkotki Początek stycznia 2026 Carlo Pinsoglio Uraz nogi Początek listopada 2025 Edon Zhegrova Uraz pachwiny Początek listopada 2025

Real Madryt – Juventus FC, ostatnie wyniki

W poprzednich spotkaniach ligowych Real Madryt zaprezentował bardzo dobrą formę, odnosząc dwa zwycięstwa. Królewscy pokonali Villarreal 3:1, a następnie wygrali 1:0 z Getafe, utrzymując pozycję lidera tabeli La Ligi. Z kolei Stara Dama nie może być zadowolona ze swoich ostatnich rezultatów – najpierw bezbramkowo zremisowała z Milanem, zaś później niespodziewanie przegrała 0:2 z Como 1907. Te wyniki pokazują, że dyspozycja włoskiej ekipy jest niestabilna, podczas gdy hiszpańska drużyna nie zawodzi kibiców.

Real Madryt – Juventus FC, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Juventusem w ostatnich pięciu meczach była bardzo wyrównana oraz pełna emocji. Hiszpanie odnieśli trzy zwycięstwa, natomiast Włosi triumfowali dwukrotnie. To pokazuje, że oba zespoły potrafią wzajemnie sprawiać sobie problemy. W tym okresie nie padł ani jeden remis, co tylko potwierdza ofensywny charakter tych spotkań. Pojedynki Realu z Juventusem często decydowały o losach awansu w Lidze Mistrzów i zawsze dostarczały kibicom widowiska na najwyższym poziomie.

Real Madryt – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Juventusu to mniej więcej 6.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 11:57 .

Real Madryt – Juventus FC, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Juventus FC Igor Tudor Real Madryt Xabi Alonso 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 14 Tchouameni 18 Carreras 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 30 Mastantuono 10 Mbappe 7 Junior 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 5 Locatelli 19 Thuram 15 Kalulu 6 Kelly 24 Rugani 4 Gatti 16 Gregorio 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 14 Tchouameni 18 Carreras 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 30 Mastantuono 10 Mbappe 7 Junior 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 5 Locatelli 19 Thuram 15 Kalulu 6 Kelly 24 Rugani 4 Gatti 16 Gregorio 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Juventus FC Igor Tudor Rezerwowi 4 David Alaba 9 Endrick 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 20 Fran García 21 Brahim Diaz 26 Fran Gonzalez 27 Diego Aguado 17 Raul Asencio 1 Matia Perin 8 Teun Koopmeiners 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 20 Loïs Openda 22 Weston McKennie 25 João Mário 30 Jonathan David

Real Madryt – Juventus FC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Juventusu zwycięstwem Realu 100%

remisem 0%

zwycięstwem Juventusu 0% 2+ Votes

Real Madryt – Juventus FC, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Juventusem w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, 22 października o godzinie 21:00.

