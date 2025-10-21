Real Madryt – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

12:21, 21. października 2025 13:38, 21. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Real Madryt – Juventus FC: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami absolutny hit tej kolejki fazy ligowej. Liczymy na emocjonujące widowisko. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, 22 października o godzinie 21:00.

Piłkarze Realu Madryt
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Juventus FC, typy i przewidywania

W tym tygodniu będziemy świadkami hitu 3. kolejki fazy ligowej Ligi MistrzówReal Madryt zmierzy się z Juventusem. Hiszpanie rozpoczęli tę edycję rozgrywek w znakomitym stylu, wygrywając 2:1 z Olympique’iem Marsylia oraz rozbijając Kajrat Ałmaty aż 5:0. Z kolei Włosi nie mogą być w pełni zadowoleni ze swojego startu – po emocjonujących potyczkach tylko zremisowali z Borussią Dortmund (4:4) i Villarrealem (2:2). Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, czyli 22 października, o godzinie 21:00.

Kylian Mbappe znajduje się w znakomitej formie, strzelając gole niemal w każdym spotkaniu. Dlatego uważam, że w jutrzejszym meczu Real Madryt – Juventus francuski napastnik ponownie trafi do siatki rywala. Mój typ: Kylian Mbappe zdobędzie bramkę.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
1.75
Mbappe strzeli gola
Przejdź do STS
*Kursy z 21.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Real Madryt – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Realu Madryt z Juventusem obie drużyny zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy zabraknie kilku kluczowych zawodników, w tym Antonio Rudigera, Daniego Carvajala oraz Deana Huijsena, co znacząco osłabia defensywę ekipy Królewskich. Drużyna gości również przystąpi do spotkania w niepełnym składzie – urazy wykluczyły m.in. Arkadiusza Milika, Juana Cabala czy Gleisona Bremera. Trenerzy obu ekip będą więc zmuszeni do rotacji i szukania nowych rozwiązań.

Real Madryt – Juventus FC, ostatnie wyniki

W poprzednich spotkaniach ligowych Real Madryt zaprezentował bardzo dobrą formę, odnosząc dwa zwycięstwa. Królewscy pokonali Villarreal 3:1, a następnie wygrali 1:0 z Getafe, utrzymując pozycję lidera tabeli La Ligi. Z kolei Stara Dama nie może być zadowolona ze swoich ostatnich rezultatów – najpierw bezbramkowo zremisowała z Milanem, zaś później niespodziewanie przegrała 0:2 z Como 1907. Te wyniki pokazują, że dyspozycja włoskiej ekipy jest niestabilna, podczas gdy hiszpańska drużyna nie zawodzi kibiców.

Real Madryt – Juventus FC, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Juventusem w ostatnich pięciu meczach była bardzo wyrównana oraz pełna emocji. Hiszpanie odnieśli trzy zwycięstwa, natomiast Włosi triumfowali dwukrotnie. To pokazuje, że oba zespoły potrafią wzajemnie sprawiać sobie problemy. W tym okresie nie padł ani jeden remis, co tylko potwierdza ofensywny charakter tych spotkań. Pojedynki Realu z Juventusem często decydowały o losach awansu w Lidze Mistrzów i zawsze dostarczały kibicom widowiska na najwyższym poziomie.

Real Madryt – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Juventusu to mniej więcej 6.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt

Liga Mistrzów |

22 października 2025

21:00

1.45
4.60
6.40
Juventus FC
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 11:57.

Real Madryt – Juventus FC, przewidywane składy

Real Madryt – Juventus FC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Realu
  • remisem
  • zwycięstwem Juventusu
Real Madryt – Juventus FC, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Juventusem w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, 22 października o godzinie 21:00.

