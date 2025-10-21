Real Madryt – Juventus FC, typy i przewidywania
W tym tygodniu będziemy świadkami hitu 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów – Real Madryt zmierzy się z Juventusem. Hiszpanie rozpoczęli tę edycję rozgrywek w znakomitym stylu, wygrywając 2:1 z Olympique’iem Marsylia oraz rozbijając Kajrat Ałmaty aż 5:0. Z kolei Włosi nie mogą być w pełni zadowoleni ze swojego startu – po emocjonujących potyczkach tylko zremisowali z Borussią Dortmund (4:4) i Villarrealem (2:2). Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, czyli 22 października, o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów
Kylian Mbappe znajduje się w znakomitej formie, strzelając gole niemal w każdym spotkaniu. Dlatego uważam, że w jutrzejszym meczu Real Madryt – Juventus francuski napastnik ponownie trafi do siatki rywala. Mój typ: Kylian Mbappe zdobędzie bramkę.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Real Madryt – Juventus FC, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym meczem Realu Madryt z Juventusem obie drużyny zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy zabraknie kilku kluczowych zawodników, w tym Antonio Rudigera, Daniego Carvajala oraz Deana Huijsena, co znacząco osłabia defensywę ekipy Królewskich. Drużyna gości również przystąpi do spotkania w niepełnym składzie – urazy wykluczyły m.in. Arkadiusza Milika, Juana Cabala czy Gleisona Bremera. Trenerzy obu ekip będą więc zmuszeni do rotacji i szukania nowych rozwiązań.
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Powrót do treningów
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Początek listopada 2025
Trent Alexander-Arnold
Uraz uda
Niepewny
Daniel Carvajal
Uraz uda
Niepewny
Dean Donny Huijsen
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Dani Ceballos
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Fabio Miretti
Uraz uda
Niepewny
Arkadiusz Milik
Kontuzja goleni
Nieznany
Juan Cabal
Uraz uda
Początek listopada 2025
Nicolo Cudrig
Uraz uda
Początek listopada 2025
Bremer
Uraz łąkotki
Początek stycznia 2026
Carlo Pinsoglio
Uraz nogi
Początek listopada 2025
Edon Zhegrova
Uraz pachwiny
Początek listopada 2025
Real Madryt – Juventus FC, ostatnie wyniki
W poprzednich spotkaniach ligowych Real Madryt zaprezentował bardzo dobrą formę, odnosząc dwa zwycięstwa. Królewscy pokonali Villarreal 3:1, a następnie wygrali 1:0 z Getafe, utrzymując pozycję lidera tabeli La Ligi. Z kolei Stara Dama nie może być zadowolona ze swoich ostatnich rezultatów – najpierw bezbramkowo zremisowała z Milanem, zaś później niespodziewanie przegrała 0:2 z Como 1907. Te wyniki pokazują, że dyspozycja włoskiej ekipy jest niestabilna, podczas gdy hiszpańska drużyna nie zawodzi kibiców.
Real Madryt – Juventus FC, historia
Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Juventusem w ostatnich pięciu meczach była bardzo wyrównana oraz pełna emocji. Hiszpanie odnieśli trzy zwycięstwa, natomiast Włosi triumfowali dwukrotnie. To pokazuje, że oba zespoły potrafią wzajemnie sprawiać sobie problemy. W tym okresie nie padł ani jeden remis, co tylko potwierdza ofensywny charakter tych spotkań. Pojedynki Realu z Juventusem często decydowały o losach awansu w Lidze Mistrzów i zawsze dostarczały kibicom widowiska na najwyższym poziomie.
Real Madryt – Juventus FC, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Juventusu to mniej więcej 6.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Real Madryt – Juventus FC, przewidywane składy
|4David Alaba
|9Endrick
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|26Fran Gonzalez
|27Diego Aguado
|17Raul Asencio
|1Matia Perin
|8Teun Koopmeiners
|17Vasilije Adzic
|18Filip Kostić
|20Loïs Openda
|22Weston McKennie
|25João Mário
|30Jonathan David
Real Madryt – Juventus FC, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu 100%
- remisem 0%
- zwycięstwem Juventusu 0%
2+ Votes
Real Madryt – Juventus FC, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Juventusem w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, 22 października o godzinie 21:00.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.