IMAGO/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Getafe 1.56 5.00 8.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2023 22:11 .

Real Madryt – Getafe, typy bukmacherskie

Po odpadnięciu z wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii, Real Madryt jest przede wszystkim skupiony na rywalizacji w Lidze Mistrzów. Nie oznacza to jednak, że w lidze będzie łatwo oddawał punkty swoim rywalom. Wszystko wskazuje na to, że sobotnie spotkanie będzie bardzo dobrą okazję do zaprezentowania formy przez rezerwowych w zespole Carlo Ancelottiego. Będą chcieli zaprezentować się z możliwie najlepszej formy i jeżeli zagrają na miarę swojego potencjału to nie powinni mieć problemów z pokonaniem Getafe. My stawiamy w tym meczu na gospodarzy. Nasz typ: wygrana Realu

STS 1.62 wygrana Realu Zagraj!

Real Madryt – Getafe, ostatnie wyniki

Nie ma wątpliwości, że dla Realu Madryt priorytetem są obecnie rozgrywki Ligi Mistrzów, ale jeżeli nie chcą zakończyć sezonu na trzecim miejscu w tabeli, muszą również bardzo poważnie podejść do ostatnich meczów ligowych w tym sezonie. Ostatniej porażce 0:2 z Realem Sociedad zespól Carlo Ancelottiego spadł na najniższy stopień podium i traci jeden punkt do Atletico Madryt.

Od tamtej pory Real Madryt sięgnął po Puchar Króla pokonując 2:1 w finałowym meczu Osasunę Pampeluna, a także rozegrał pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór Królewscy podejmowali u siebie Manchester City. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co sprawia, że rewanżowy pojedynek, który odbędzie się w przyszłym tygodniu zapowiada się niezwykle ciekawie.

Zanim piłkarze Realu udadzą się do Manchesteru, w sobotę zmierzą się przed własną publicznością z plasującym się w strefie spadkowej Getafe. Mający swoją siedzibę pod Madrytem klub w ostatniej kolejce pokonał u siebie 1:0 Celtę Vigo, przełamując tym samym serię trzech kolejnych porażek i sześciu meczów bez wygranej.

Real Madryt – Getafe, historia

Pierwsza konfrontacja w tym sezonie miała miejsce w październiku ubiegłego roku i zakończyła się skromną wygraną Realu Madryt. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył na początku meczu Eder Militao.

Getafe w ostatnich latach wizyt na Santiago Bernabeu i w Madrycie nie wspominało najlepiej. Real wygrał bowiem 13 ostatnich pojedynków z tym zespołem grając w roli gospodarza.

Real Madryt – Getafe, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym spotkaniu na Real Madryt. Kursy na wygraną Królewskich oscylują w okolic 1.50. Decydując się na typ na wygraną Realu lub inny rezultat, warto zabezpieczyć go zakładem bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podajać w STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Getafe, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu 0% remisem 0% wygraną Getafe 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Realu

remisem

wygraną Getafe

Real Madryt – Getafe, przewidywane składy

W zespole Realu Madryt na pewno zabraknie pauzującego za czerwoną kartkę Daniego Carvajala, ale do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie Ferland Mendy. Na razie nie wiadomo na jakie zestawienie zdecyduje się Carlo Ancelotti, ale niewykluczone, że zdecyduje się oszczędzić podstawowy skład i dokona wielu zmian.

Getafe do pojedynku na Bernabeu wystąpi poważnie osłabione, ponieważ na murawie nie będzie mogło pojawić się czterech piłkarzy. Urazy eliminują z gry Mauro Arambarriego i Gonzalo Villara, natomiast za kartki pauzować muszą Unai i Damian Suarez.

Real Madryt: Courtois – Vazquez, Vallejo, Nacho, Odriozola – Arribas, Tchouameni, Ceballos – Asensio, Mariano, Hazard

Getafe: Soria – Angileri, Dakonam, Mitrovic, Alvarez – Iglesias, Maksimovic, Algobia – Alena, Mayoral, Mata

Real Madryt – Getafe, transmisja meczu

Spotkanie 34. kolejki La Liga Real Madryt – Getafe rozegrane zostanie w sobotę (13 maja) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2, a pojedynek skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Za pośrednictwem internetu spotkanie obejrzymy w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ można teraz uzyskać w atrakcyjnej ofercie, która pozwala zaoszczędzić 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując półroczny dostęp, miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.