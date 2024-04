PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin

Motor Lublin – Chrobry Głogów, typy i przewidywania

W środku tygodnia rozegrana zostanie 29. kolejka Fortuna 1 Ligi. W tej serii gier będziemy świadkami spotkania pomiędzy Motorem Lublin a Chrobrym Głogów. Najbliżsi rywale są na dwóch biegunach – podopieczni Mateusza Stolarskiego mogą marzyć o awansie do PKO BP Ekstraklasy, natomiast ekipa prowadzona przez Piotra Plewnię jeszcze nie może być pewna utrzymania. Drużyna z Dolnego Śląska przed tą kolejką ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Kto w tym starciu zgarnie pełną pulę, a może nastąpi podział punktów? Przekonamy się w czwartek wieczorem.

Uważam, że gospodarze dopiszą do swojego dorobku trzy oczka i tym samym pozostaną w walce o baraże. Mój typ: zwycięstwo Motoru Lublin.

Motor Lublin – Chrobry Głogów, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy na boisku na pewno nie zobaczymy kontuzjowanego Piotra Kusińskiego oraz Filipa Lubereckiego, który w ostatniej serii gier otrzymał czerwoną kartkę. W zespole gości nadal niedostępny jest Gabriel Estigarribia, który złamał kość piszczelową.

Motor Lublin – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

Klub z Lubelszczyzny w dwóch poprzednich kolejkach Fortuna 1 Ligi zdobył punkt – przegrał na wyjeździe 0:2 z Miedzią Legnicą i zremisował u siebie 2:2 z Arką Gdynia. Ekipa z Dolnego Śląska w tym samym czasie również dopisała punkcik do swojego dorobku – uległa 0:3 Odrze Opole (wyjazd) oraz bezbramkowo zremisowała ze wspomnianą Miedzią Legnica (dom). Ostatnia forma obu zespołów jest zatem porównywalna.

Motor Lublin – Chrobry Głogów, historia

Dotychczas byliśmy świadkami tylko dwóch spotkań między tymi drużynami. Bilans jest wyrównany – raz triumfował Motor Lublin i jedno zwycięstwo odniósł Chrobry Głogów. W tym czasie nie padł więc żaden remis.

Motor Lublin – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi mniej więcej 1.72, a typ na zwycięstwo Chrobrego Głogów to około 4.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.70.

Motor Lublin – Chrobry Głogów, przewidywane składy

Motor: Rosa – Stolarski, Najemski, Szarek, Rudol – Wełniak, Gąsior, Wolski – Król, Mraz, Ceglarz

Chrobry: Węglarz – Michalec, Lewkot, Malczuk – Tabiś, Mandrysz, Mucha, Hanc – Bartlewicz, Ozimek – Lebedyński

Motor Lublin – Chrobry Głogów, kto wygra?

Motor Lublin – Chrobry Głogów, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Motorem Lublin a Chrobrym Głogów w ramach 29. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzycie na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz platformie streamingowej Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godzinie 18:00.

