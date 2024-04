Znicz Pruszków - Arka Gdynia: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Początek środowego starcia o godzinie 18:00. Goście walczą o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Gospodarze chcą uniknąć degradacji do II Ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Znicz Pruszków Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2024 11:46 .

Znicz – Arka, typy na mecz i przewidywania

Arka Gdynia spotka się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków w 29. kolejce Fortuna 1. Ligi. Ekipa z Trójmiasta jest jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy. Zespół Wojciecha Łobodzińskiego świetnie jest kapitalnie dysponowany w ostatnim czasie i nie przegrał jeszcze żadnego meczu w tym roku.

Znicz, który zajmuje 13. miejsce w tabeli, musi zacząć punktować, jeśli chce się utrzymać. W minionej kolejce uległ u siebie z Wisłą Kraków (2:3), choć wyszedł na dwubramkowe prowadzenie. Można zwrócić uwagę na ofertę ComeOn, który za triumf Arka w pierwszej połowie proponuje kurs około 2.26. Mój typ: Zwycięstwo Arka Gdynia w pierwszej połowie.

ComeOn 2.26 1 połowa – 2 Odwiedź ComeOn

Znicz – Arka, ostatnie wyniki

Arka doskonale spisuje się od początku tego roku i jest potencjalnie o krok od wywalczenia awansu do Ekstraklasy. W ostatni weekend wygrała z Wisłą Płock (2:0), a wcześniej podzieliła się punktami z Motorem Lublin. Z kolei Znicz przed porażą z Wisła Kraków (2:3), przegrała również kolejno z GKS-em Tychy (2:3) oraz Stalą Rzeszów (0:2).

Znicz – Arka, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się triumfem gdynian (2:0). Gole w 12. kolejce dla żółto-niebieskich strzelali Janusz Gol oraz Przemysław Stolc. W XXI wieku mierzyły się ze sobą trzykrotnie, a w poprzednich dwóch starciach padł remis.

Znicz – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy widzą zdecydowanego faworyta w Arce Gdynia. Jeżeli postawisz na zwycięstwo gości, to kurs wynosi około 1.77. Natomiast wygrana gospodarzy, to kurs mniej więcej został ustalony na 4.40. Kod na zakład bez ryzyka 100 zł do ComeOn to GOAL.

Znicz – Arka, przewidywane składy

Znicz Pruszków: Mleczko – Yukhymovych, Tkachuk, Grudziński, Kendzia, Majewski, Nagamatsu, Nowak, Moskwik, Tabara, Krajewski

Arka Gdynia: Lenarcik – Navarro, Marcjanik, Dobrotka, Stolc – Skóra, Gol, Adamczyk, Sidibe, Kobacki – Czubak

Znicz – Arka, typ kibiców

Kto wygra mecz Znicz 0% Remis 0% Arka 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Znicz

Remis

Arka

Znicz – Arka, transmisja meczu

Spotkanie Znicza Pruszków z Arką Gdynia rozpocznie się w środę (24 kwietnia) o godzinie 18:00. Transmisję z tego spotkania można obejrzeć tylko na platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.