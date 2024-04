Pressfocus Na zdjęciu: Tomasz Loska

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole, typy bukmacherskie

W tabeli za ostatnie pięć meczów Termalica plasuje się na przedostatnim miejscu. Wyniki zespołu nie są dużo lepsze, gdy uwzględni się tylko domowe pojedynki. Odra nie jest ligowym potentatem, ale to solidny zespół z górnej połowy tabeli Fortuna 1. Ligi, który powinien sobie poradzić w Niecieczy i wrócić do Opola z trzema punktami. Mój typ: wygrana Odry.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole, ostatnie wyniki

Zatrudnienie Macieja Brosza nie zmieniło znacząco sytuacji i wyników Termaliki. Słonie przegrały z Lechią oraz Podbeskidziem. Ekipa z Niecieczy zremisowała natomiast ostatnio z GKS-em Katowice oraz wcześniej z Zagłębiem.

Dużo lepiej spisuje się Odra, która w dwóch ostatnich meczach strzeliła po trzy gole. Dało to drużynie Adama Noconia zwycięstwo z GKS-em Katowice i Chrobrym Głogów. Przeciwko Miedzi Legnica było natomiast 0:0.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole, historia

Trzy ostatnie pojedynki tych drużyn zakończyły się wynikiem 2:1. Dwa z tych meczów na swoją korzyść rozstrzygnęła Termalica. Z kolei w poprzednim starciu tych drużyn, które odbyło się w październiku ubiegłego roku, górą była Odra.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem jest Termalica. Jeżeli rozważysz typ na triumf gospodarzy, to kurs wynosi około 1.86. Co ciekawe jeśli postawisz na wygraną gości, to taki kurs został ustalony na mniej więcej 3.70. Przy rejestracji konta u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł skorzystać z bonusu powitalnego bo aż do 660 zł.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole, typ kibiców

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole, przewidywane składy

Termalica: Loska, Wolski, Biedrzycki, Putivtsev, Kasperkiewicz, Zaviyskyi, Radwański, Nowakowski, Jakubik, Karasek, Trubeha

Odra: Haluch – Spychała, Piroch, Kamiński, Szrek – Antczak, Continella – Czapliński, Kamiński, Galan – Sula

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole, transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole odbędzie się w czwartek (25 kwietnia) o godzinie 18:00. Mecz można obejrzeć na kanale Polsat Sport oraz w platformie Polsat Box Go.

