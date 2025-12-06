Real Madryt – Celta Vigo, typy i przewidywania
W 15. kolejce La Ligi dojdzie do ciekawego pojedynku – Real Madryt podejmie Celtę Vigo w meczu drużyn z dwóch biegunów tabeli. Zespół Królewskich zgromadził dotychczas 36 oczek i zajmuje 2. miejsce w stawce, tracąc punkt do prowadzącej Barcelony. Natomiast ekipa Błękitnych z 16 oczkami plasuje się na 12. pozycji w klasyfikacji. Spotkanie zapowiada się jako trudne wyzwanie dla gości w starciu z aspirującym do tytułu gigantem z Madrytu.
- Zobacz: tabela La Ligi
Moim zdaniem w tym meczu pełną pulę zgarnie Real Madryt. Podopieczni Xabiego Alonso chcą potwierdzić dobrą dyspozycję po pewnej wygranej 3:0 z Athletikiem Bilbao i nie mogą sobie pozwolić na wpadkę w potyczce z Celtą Vigo. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Real Madryt – Celta Vigo, sytuacja kadrowa
Przed meczem Real Madryt – Celta Vigo gospodarze zmagają się z plagą kontuzji. Trener ekipy Los Blancos – Xabi Alonso – najpewniej nie skorzysta z Daniego Carvajala, Ferlanda Mendy’ego, Trenta Alexandra-Arnolda oraz Eduardo Camavingi, a występy Davida Alaby i Deana Huijsena stoją pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o gości, to w jutrzejszym pojedynku niepewny jest udział Jaime Vazqueza, Mihaila Risticia oraz Josepha Aidoo.
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Koniec grudnia 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Dean Donny Huijsen
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Koniec grudnia 2025
Trent Alexander-Arnold
Uraz ścięgna udowego
Koniec stycznia 2026
Eduardo Camavinga
Skręcona kostka
Niepewny
Antonio Rüdiger
Uraz mięśnia
Niepewny
Jaime Vazquez
Uraz pachwiny
Nieznany
Mihailo Ristic
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Joseph Aidoo
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Real Madryt – Celta Vigo, ostatnie wyniki
W poprzednich meczach Real Madryt rywalizował wyłącznie w La Lidze, wygrywając 3:0 z Athletikiem Bilbao i remisując 1:1 z Gironą. Celta Vigo z kolei awansowała do 1/16 finału Pucharu Króla po zwycięstwie 7:6 w rzutach karnych z czwartoligowym UE Sant Andreu (1:1 w regulaminowym czasie), a w lidze przegrała 0:1 z Espanyolem Barcelona. Oba zespoły prezentują więc mieszane wyniki w ostatnich dniach.
Real Madryt – Celta Vigo, historia
W bezpośrednich starciach Realu Madryt z Celtą Vigo wyraźnie dominuje drużyna Królewskich, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Madrytczycy wygrali wszystkie z pięciu ostatnich spotkań przeciwko temu remu rywalowi, podczas gdy zespół z Vigo nie odniósł ani jednego zwycięstwa, a żaden mecz nie zakończył się remisem. Statystyki te pokazują wyraźną przewagę Realu w tej rywalizacji.
Real Madryt – Celta Vigo, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo Celty Vigo to mniej więcej 8.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.60. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Real Madryt – Celta Vigo, przewidywane składy
|9Endrick
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|30Franco Mastantuono
|34Sergio Mestre
|1Ivan Villar
|3Oscar Mingueza
|9Ferran Jutgla
|12Manu Fernández
|16Miguel Román
|18Pablo Duran
|19Williot Swedberg
|22Hugo Sotelo
|23Hugo Alvarez
|24Carlos Dominguez
|39Jones El-Abdellaoui
|8Fran Beltran
Real Madryt – Celta Vigo, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu
- remisem
- zwycięstwem Celty
0 Votes
Real Madryt – Celta Vigo, transmisja meczu
Starcie między Realem Madryt a Celtą Vigo w ramach 15. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Adam Marchliński oraz Leszek Orłowski. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, czyli 7 grudnia, o godzinie 21:00.
*Reklama
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.