Real Madryt – Celta Vigo: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Królewskich podejmie na własnym stadionie drużynę Błękitnych w 15. serii gier. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą niedzielę, czyli 7 grudnia, o godzinie 21:00.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Celta Vigo, typy i przewidywania

W 15. kolejce La Ligi dojdzie do ciekawego pojedynku – Real Madryt podejmie Celtę Vigo w meczu drużyn z dwóch biegunów tabeli. Zespół Królewskich zgromadził dotychczas 36 oczek i zajmuje 2. miejsce w stawce, tracąc punkt do prowadzącej Barcelony. Natomiast ekipa Błękitnych z 16 oczkami plasuje się na 12. pozycji w klasyfikacji. Spotkanie zapowiada się jako trudne wyzwanie dla gości w starciu z aspirującym do tytułu gigantem z Madrytu.

Moim zdaniem w tym meczu pełną pulę zgarnie Real Madryt. Podopieczni Xabiego Alonso chcą potwierdzić dobrą dyspozycję po pewnej wygranej 3:0 z Athletikiem Bilbao i nie mogą sobie pozwolić na wpadkę w potyczce z Celtą Vigo. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Ernest STS 1.32 Zwycięstwo Realu Odwiedź STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt – Celta Vigo, sytuacja kadrowa

Przed meczem Real Madryt – Celta Vigo gospodarze zmagają się z plagą kontuzji. Trener ekipy Los Blancos – Xabi Alonso – najpewniej nie skorzysta z Daniego Carvajala, Ferlanda Mendy’ego, Trenta Alexandra-Arnolda oraz Eduardo Camavingi, a występy Davida Alaby i Deana Huijsena stoją pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o gości, to w jutrzejszym pojedynku niepewny jest udział Jaime Vazqueza, Mihaila Risticia oraz Josepha Aidoo.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Kontuzja kolana Koniec grudnia 2025 David Alaba Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Dean Donny Huijsen Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec grudnia 2025 Trent Alexander-Arnold Uraz ścięgna udowego Koniec stycznia 2026 Eduardo Camavinga Skręcona kostka Niepewny Antonio Rüdiger Uraz mięśnia Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Celta Vigo Zawodnik Powrót Jaime Vazquez Uraz pachwiny Nieznany Mihailo Ristic Fizyczny dyskomfort Niepewny Joseph Aidoo Fizyczny dyskomfort Niepewny

Real Madryt – Celta Vigo, ostatnie wyniki

W poprzednich meczach Real Madryt rywalizował wyłącznie w La Lidze, wygrywając 3:0 z Athletikiem Bilbao i remisując 1:1 z Gironą. Celta Vigo z kolei awansowała do 1/16 finału Pucharu Króla po zwycięstwie 7:6 w rzutach karnych z czwartoligowym UE Sant Andreu (1:1 w regulaminowym czasie), a w lidze przegrała 0:1 z Espanyolem Barcelona. Oba zespoły prezentują więc mieszane wyniki w ostatnich dniach.

Real Madryt – Celta Vigo, historia

W bezpośrednich starciach Realu Madryt z Celtą Vigo wyraźnie dominuje drużyna Królewskich, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Madrytczycy wygrali wszystkie z pięciu ostatnich spotkań przeciwko temu remu rywalowi, podczas gdy zespół z Vigo nie odniósł ani jednego zwycięstwa, a żaden mecz nie zakończył się remisem. Statystyki te pokazują wyraźną przewagę Realu w tej rywalizacji.

Real Madryt – Celta Vigo, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo Celty Vigo to mniej więcej 8.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.60. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt Celta Vigo Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 18:44

Real Madryt – Celta Vigo, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Celta Vigo Claudio Giráldez Real Madryt Xabi Alonso 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 17 Asencio 18 Carreras 19 Ceballos 14 Tchouameni 5 Bellingham 15 Guler 10 Mbappe 7 Junior 15 Zaragoza 7 Iglesias 10 Aspas 5 Carreira 6 Moriba 14 Rodriguez 17 Rueda 20 Alonso 2 Starfelt 32 Rodriguez 13 Radu 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 17 Asencio 18 Carreras 19 Ceballos 14 Tchouameni 5 Bellingham 15 Guler 10 Mbappe 7 Junior 15 Zaragoza 7 Iglesias 10 Aspas 5 Carreira 6 Moriba 14 Rodriguez 17 Rueda 20 Alonso 2 Starfelt 32 Rodriguez 13 Radu 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Celta Vigo Claudio Giráldez Rezerwowi 9 Endrick 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 20 Fran García 21 Brahim Diaz 30 Franco Mastantuono 34 Sergio Mestre 1 Ivan Villar 3 Oscar Mingueza 9 Ferran Jutgla 12 Manu Fernández 16 Miguel Román 18 Pablo Duran 19 Williot Swedberg 22 Hugo Sotelo 23 Hugo Alvarez 24 Carlos Dominguez 39 Jones El-Abdellaoui 8 Fran Beltran

Real Madryt – Celta Vigo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Celty zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Celty 0 Votes

Real Madryt – Celta Vigo, transmisja meczu

Starcie między Realem Madryt a Celtą Vigo w ramach 15. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Adam Marchliński oraz Leszek Orłowski. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, czyli 7 grudnia, o godzinie 21:00.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.