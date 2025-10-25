Real Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Real Madryt – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami El Clasico, czyli pojedynek, który elektryzuje cały piłkarski świat. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

Lamine Yamal i Vinicius Junior
David Torres Alcazar / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Vinicius Junior

Real Madryt – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami kolejne El Clasico, które jak zawsze zapowiada się niezwykle emocjonująco. Real Madryt podejmie na własnym stadionie Barcelonę w meczu 10. kolejki La Ligi, a stawką tego prestiżowego starcia będzie fotel lidera tabeli. Drużyna ze stolicy Hiszpanii z dorobkiem 24 punktów przewodzi klasyfikacji, natomiast kataloński zespół posiada na koncie 22 oczka i plasuje się tuż za jej plecami. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie w walce o mistrzostwo oraz jak zwykle przyciągnie uwagę całego piłkarskiego świata. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

Mimo niekorzystnego bilansu w ostatnich starciach z Barceloną, stawiam w tym pojedynku na Real Madryt. Ekipa Królewskich ma coś do udowodnienia i z pewnością zrobi wszystko, by wreszcie przerwać dominację odwiecznego rywala. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
Real Madryt – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym starciem Realu Madryt z Barceloną w lepszej sytuacji kadrowej znajdują się gospodarze. Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać jedynie z Antonio Rudigera i Davida Alaby. Znacznie poważniejsze problemy mają natomiast goście, którzy zagrają bez kilku kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie Roberta Lewandowskiego, Daniego Olmo, Raphinhi, Joana Garcii, Gaviego oraz Marka-Andre ter Stegena. Tak długa lista nieobecnych na pewno jest problemem dla Hansiego Flicka.

Real Madryt – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Real Madryt w poprzednich tygodniach potwierdził dobrą formę, odnosząc dwa cenne zwycięstwa. Ekipa Królewskich pokonała Juventus 1:0 w hitowym spotkaniu Ligi Mistrzów oraz wygrała 1:0 z Getafe w La Lidze. FC Barcelona nie pozostaje w tyle – zespół Dumy Katalonii również sięgnął po dwa triumfy, gromiąc Olympiakos Pireus 6:1 w europejskich rozgrywkach i ogrywając Gironę 2:1 na ligowym podwórku. Obie drużyny przystąpią więc do zbliżającego się El Clasico w znakomitych nastrojach po ostatnich pozytywnych występach.

Real Madryt – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Barceloną w poprzednich pięciu meczach zdecydowanie układała się po myśli katalońskiego giganta. Zespół z Camp Nou wygrał wszystkie te spotkania, wyraźnie dominując nad stołeczną drużyną. Real Madryt nie potrafił znaleźć sposobu na skuteczną grę przeciwko odwiecznemu rywalowi, a sezon 2024/2025 wyraźnie pokazał ogromną przewagę Barcelony zarówno pod względem organizacji gry, jak i skuteczności. Nadchodzący Klasyk będzie dla madryckiej potęgi okazją do rewanżu.

Real Madryt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za nieznacznych faworytów najbliższego Klasyku uważają gospodarzy, którzy w aktualnej kampanii pokazują się lepiej od gości i zajmują fotel lidera tabeli La Ligi. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 2.05, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 3.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt – FC Barcelona, przewidywane składy

Real Madryt – FC Barcelona, kto wygra?

Real Madryt – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie między Realem Madryt a Barceloną w ramach 10. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Hiszpański Klasyk możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowaych CANAL+ online i ElevenSports.pl. Początek starcia na Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

