Real Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Real Madryt – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami El Clasico, czyli pojedynek, który elektryzuje cały piłkarski świat. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

David Torres Alcazar / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Vinicius Junior

Real Madryt – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami kolejne El Clasico, które jak zawsze zapowiada się niezwykle emocjonująco. Real Madryt podejmie na własnym stadionie Barcelonę w meczu 10. kolejki La Ligi, a stawką tego prestiżowego starcia będzie fotel lidera tabeli. Drużyna ze stolicy Hiszpanii z dorobkiem 24 punktów przewodzi klasyfikacji, natomiast kataloński zespół posiada na koncie 22 oczka i plasuje się tuż za jej plecami. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie w walce o mistrzostwo oraz jak zwykle przyciągnie uwagę całego piłkarskiego świata. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

Mimo niekorzystnego bilansu w ostatnich starciach z Barceloną, stawiam w tym pojedynku na Real Madryt. Ekipa Królewskich ma coś do udowodnienia i z pewnością zrobi wszystko, by wreszcie przerwać dominację odwiecznego rywala.

Real Madryt – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym starciem Realu Madryt z Barceloną w lepszej sytuacji kadrowej znajdują się gospodarze. Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać jedynie z Antonio Rudigera i Davida Alaby. Znacznie poważniejsze problemy mają natomiast goście, którzy zagrają bez kilku kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie Roberta Lewandowskiego, Daniego Olmo, Raphinhi, Joana Garcii, Gaviego oraz Marka-Andre ter Stegena. Tak długa lista nieobecnych na pewno jest problemem dla Hansiego Flicka.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Antonio Rüdiger Uraz nogi Początek listopada 2025 David Alaba Uraz mięśnia Niepewny

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Połowa stycznia 2026 Joan Garcia Uraz łąkotki Początek listopada 2025 Raphinha Uraz uda Połowa listopada 2025 Dani Olmo Kontuzja łydki Początek listopada 2025 Robert Lewandowski Uraz mięśnia Początek listopada 2025 Jules Kounde Uraz mięśnia Niepewny

Real Madryt – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Real Madryt w poprzednich tygodniach potwierdził dobrą formę, odnosząc dwa cenne zwycięstwa. Ekipa Królewskich pokonała Juventus 1:0 w hitowym spotkaniu Ligi Mistrzów oraz wygrała 1:0 z Getafe w La Lidze. FC Barcelona nie pozostaje w tyle – zespół Dumy Katalonii również sięgnął po dwa triumfy, gromiąc Olympiakos Pireus 6:1 w europejskich rozgrywkach i ogrywając Gironę 2:1 na ligowym podwórku. Obie drużyny przystąpią więc do zbliżającego się El Clasico w znakomitych nastrojach po ostatnich pozytywnych występach.

Real Madryt – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Barceloną w poprzednich pięciu meczach zdecydowanie układała się po myśli katalońskiego giganta. Zespół z Camp Nou wygrał wszystkie te spotkania, wyraźnie dominując nad stołeczną drużyną. Real Madryt nie potrafił znaleźć sposobu na skuteczną grę przeciwko odwiecznemu rywalowi, a sezon 2024/2025 wyraźnie pokazał ogromną przewagę Barcelony zarówno pod względem organizacji gry, jak i skuteczności. Nadchodzący Klasyk będzie dla madryckiej potęgi okazją do rewanżu.

Real Madryt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za nieznacznych faworytów najbliższego Klasyku uważają gospodarzy, którzy w aktualnej kampanii pokazują się lepiej od gości i zajmują fotel lidera tabeli La Ligi. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 2.05, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 3.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 22:14 .

Real Madryt – FC Barcelona, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso FC Barcelona Marcus Sorg Real Madryt Xabi Alonso 4-1-2-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 10 Mbappe 7 Junior 14 Rashford 7 Torres 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 8 Pedri 3 Balde 24 Garcia 5 Cubarsi 4 Araujo 25 Szczęsny 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 10 Mbappe 7 Junior 14 Rashford 7 Torres 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 8 Pedri 3 Balde 24 Garcia 5 Cubarsi 4 Araujo 25 Szczęsny 4-1-2-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Marcus Sorg Rezerwowi 2 Daniel Carvajal 9 Endrick 11 Rodrygo 12 Trent Alexander-Arnold 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 19 Dani Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Diaz 23 Ferland Mendy 28 Thiago Pitarch 30 Franco Mastantuono 34 Sergio Mestre 17 Raul Asencio 15 Andreas Christensen 17 Marc Casado 18 Gerard Martin 22 Marc Bernal 23 Jules Kounde 26 Jofre Torrents 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 29 Toni Fernandez 31 Diego Kochen

Real Madryt – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Barcelony zwycięstwem Realu 50%

remisem 0%

zwycięstwem Barcelony 50% 10+ Votes

Real Madryt – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie między Realem Madryt a Barceloną w ramach 10. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Hiszpański Klasyk możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowaych CANAL+ online i ElevenSports.pl. Początek starcia na Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

