Real Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Real Madryt – FC Barcelona, typy i przewidywania
Przed nami kolejne El Clasico, które jak zawsze zapowiada się niezwykle emocjonująco. Real Madryt podejmie na własnym stadionie Barcelonę w meczu 10. kolejki La Ligi, a stawką tego prestiżowego starcia będzie fotel lidera tabeli. Drużyna ze stolicy Hiszpanii z dorobkiem 24 punktów przewodzi klasyfikacji, natomiast kataloński zespół posiada na koncie 22 oczka i plasuje się tuż za jej plecami. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie w walce o mistrzostwo oraz jak zwykle przyciągnie uwagę całego piłkarskiego świata. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.
- Zobacz: tabela La Ligi
Mimo niekorzystnego bilansu w ostatnich starciach z Barceloną, stawiam w tym pojedynku na Real Madryt. Ekipa Królewskich ma coś do udowodnienia i z pewnością zrobi wszystko, by wreszcie przerwać dominację odwiecznego rywala. Mój typ: wygrana Realu Madryt.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Real Madryt – FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym starciem Realu Madryt z Barceloną w lepszej sytuacji kadrowej znajdują się gospodarze. Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać jedynie z Antonio Rudigera i Davida Alaby. Znacznie poważniejsze problemy mają natomiast goście, którzy zagrają bez kilku kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie Roberta Lewandowskiego, Daniego Olmo, Raphinhi, Joana Garcii, Gaviego oraz Marka-Andre ter Stegena. Tak długa lista nieobecnych na pewno jest problemem dla Hansiego Flicka.
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Początek listopada 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Niepewny
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa stycznia 2026
Joan Garcia
Uraz łąkotki
Początek listopada 2025
Raphinha
Uraz uda
Połowa listopada 2025
Dani Olmo
Kontuzja łydki
Początek listopada 2025
Robert Lewandowski
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Jules Kounde
Uraz mięśnia
Niepewny
Real Madryt – FC Barcelona, ostatnie wyniki
Real Madryt w poprzednich tygodniach potwierdził dobrą formę, odnosząc dwa cenne zwycięstwa. Ekipa Królewskich pokonała Juventus 1:0 w hitowym spotkaniu Ligi Mistrzów oraz wygrała 1:0 z Getafe w La Lidze. FC Barcelona nie pozostaje w tyle – zespół Dumy Katalonii również sięgnął po dwa triumfy, gromiąc Olympiakos Pireus 6:1 w europejskich rozgrywkach i ogrywając Gironę 2:1 na ligowym podwórku. Obie drużyny przystąpią więc do zbliżającego się El Clasico w znakomitych nastrojach po ostatnich pozytywnych występach.
Real Madryt – FC Barcelona, historia
Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Barceloną w poprzednich pięciu meczach zdecydowanie układała się po myśli katalońskiego giganta. Zespół z Camp Nou wygrał wszystkie te spotkania, wyraźnie dominując nad stołeczną drużyną. Real Madryt nie potrafił znaleźć sposobu na skuteczną grę przeciwko odwiecznemu rywalowi, a sezon 2024/2025 wyraźnie pokazał ogromną przewagę Barcelony zarówno pod względem organizacji gry, jak i skuteczności. Nadchodzący Klasyk będzie dla madryckiej potęgi okazją do rewanżu.
Real Madryt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za nieznacznych faworytów najbliższego Klasyku uważają gospodarzy, którzy w aktualnej kampanii pokazują się lepiej od gości i zajmują fotel lidera tabeli La Ligi. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 2.05, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 3.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Real Madryt – FC Barcelona, przewidywane składy
|2Daniel Carvajal
|9Endrick
|11Rodrygo
|12Trent Alexander-Arnold
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|19Dani Ceballos
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|23Ferland Mendy
|28Thiago Pitarch
|30Franco Mastantuono
|34Sergio Mestre
|17Raul Asencio
|15Andreas Christensen
|17Marc Casado
|18Gerard Martin
|22Marc Bernal
|23Jules Kounde
|26Jofre Torrents
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|29Toni Fernandez
|31Diego Kochen
Real Madryt – FC Barcelona, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu 50%
- remisem 0%
- zwycięstwem Barcelony 50%
10+ Votes
Real Madryt – FC Barcelona, transmisja meczu
Spotkanie między Realem Madryt a Barceloną w ramach 10. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Hiszpański Klasyk możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowaych CANAL+ online i ElevenSports.pl. Początek starcia na Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.
*Reklama
Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.