Real Betis – Sparta Praga: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2023)

Real Betis - Sparta Praga: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Sprawdź zapowiedź spotkania drugiej kolejki w grupie C.

IMAGO/Antonio Pozo Na zdjęciu: Isco

Real Betis Sparta Praga

Real Betis – Sparta Praga, typy i przewidywania

W czwartek naprzeciw siebie staną zespoły, który różnie zainaugurowały zmagania w Lidze Europy. Betis w pierwszej kolejce dał się pokonać Rangersom. Tymczasem Sparta rozprawiła się z Arisem i teraz liczy na drugi komplet punktów. Nie będzie jednak o to łatwo, ponieważ Andaluzyjczycy wrócili ostatnio na zwycięski szlak. Sądzimy, że górą w hiszpańsko-czeskim pojedynku będą gospodarze.

Real Betis – Sparta Praga, ostatnie wyniki

Miniony weekend był udany dla Betisu, który przerwał serię kilku meczów bez zwycięstwa. Ekipa z Andaluzji okazale pokonała Valencię (3:0) przed własną publicznością. W miarę regularnie na krajowym podwórku wygrywa natomiast Sparta, która ograła ostatnio Victorię Pilzno, a wcześniej awansowała do kolejnej rundy Pucharu Czech.

Real Betis – Sparta Praga, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą jeszcze ani razu, więc tym bardziej interesująca będzie ich czwartkowa potyczka.

Real Betis – Sparta Praga, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1,76. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gości jest to 4.10. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Real Betis Remis Sparta Praga 1.77 3.85 4.10 1.75 4.20 4.40 1.77 4.20 4.40

Real Betis – Sparta Praga, przewidywane składy

Real Betis (Przewidywany skład) 4-3-3 Sparta Praga (Przewidywany skład) 3-4-3 Real Betis (Przewidywany skład) 4-3-3 Sparta Praga (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Manuel Pellegrini Brian Priske Rezerwowi ▼ 12 Willian José

13 Rui Silva

14 William Carvalho

17 Rodrigo Sanchez

18 Andres Guardado

24 Aitor Ruibal García

30 Fran Vieites

38 Assane Diao

40 Quique Fernández James Gomez 5

Kaan Kairinen 6

Victor Olatunji 7

David Pavelka 8

Adam Karabec 10

Jan Mejdr 19

Jakub Pesek 21

Vojtech Vorel 24

Patrik Vydra 26

Real Betis - Sparta Praga, kto wygra?

Remis

Wygrana Bragi

Real Betis - Sparta Praga, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 2. kolejki Ligi Europy między Betisem i Spartą rozpocznie się o godzinie 18:45. Nie będzie w telewizji transmisji z tego spotkania. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay.

