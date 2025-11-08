Rayo Vallecano – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

12:19, 8. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Rayo Vallecano – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami małe derby stolicy Hiszpanii. Kopciuszek urwie punkty wyżej notowanemu gigantowi? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Estadio de Vallecas już w nadchodzącą niedzielę, czyli 9 listopada, o godzinie 16:15.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Rayo Vallecano – Real Madryt, typy i przewidywania

Rayo Vallecano podejmie na swoim obiekcie lidera rozgrywek – Real Madryt – w meczu 12. kolejki La Ligi. Gospodarze z dorobkiem 14 punktów zajmują 10. miejsce w tabeli i liczą na sprawienie niespodzianki. Natomiast goście mają na koncie 30 oczek i pewnie przewodzą stawce, imponując wysoką formą w rozgrywkach ligowych. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo Rayo często potrafi postawić się faworytom przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w tę niedzielę, 9 listopada o godzinie 16:15.

Stawiam na to, że Kylian Mbappe zdobędzie bramkę w tym spotkaniu. Francuski napastnik jest niezastąpiony w ataku Realu Madryt i prawie w każdym meczu tego sezonu potwierdza swoją klasę, pokazując się z bardzo dobrej strony. Mój typ: Kylian Mbappe strzeli gola.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
1.70
Mbappe zdobędzie bramkę
Przejdź do STS
*Kursy z 06.11.2025 18⁚49 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

*Reklama

Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rayo Vallecano – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem Rayo Vallecano – Real Madryt sytuacja kadrowa obu drużyn nie jest idealna. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Abdula Mumina i Luiza Felipe, którzy zmagają się z urazami. Znacznie większe problemy mają jednak goście – Xabi Alonso niestety nie będzie mógł skorzystać z Antonio Rudigera, Davida Alaby, Daniego Carvajala, Aureliena Tchouaméniego oraz Franco Mastantuono. Mimo osłabień zespół Królewskich pozostaje faworytem spotkania, choć nie przystąpi do tego pojedynku w najmocniejszym składzie.

Rayo Vallecano – Real Madryt, ostatnie wyniki

Rayo Vallecano w ostatnich dwóch meczach pokazało zmienną dyspozycję. Ekipa Los Vallecanos wygrała 3:2 z mistrzem PKO BP Ekstraklasy – Lechem Poznań – w Lidze Konferencji, a wcześniej uległa Villarrealowi aż 0:4 w La Lidze. Natomiast Real Madryt nie dał rady Liverpoolowi, przegrywając 0:1 w Lidze Mistrzów, z kolei w poprzednim starciu ligowym pewnie pokonał Valencię 4:0. Zatem obie drużyny chcą jak najszybciej wrócić na właściwe tory po niedawnych niesatysfakcjonujących występach.

Rayo Vallecano – Real Madryt, historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między Rayo Vallecano a Realem Madryt dwukrotnie górą była drużyna Królewskich, a trzy mecze zakończyły się remisami. Zespół Vallecańczyków nie zdołał więc wygrać żadnego z tych spotkań, choć potrafił napsuć sporo krwi wyżej notowanemu rywalowi. Ekipa Los Blancos często męczy się w pojedynkach z lokalnym przeciwnikiem, który słynie z ambitnej i odważnej gry. Dlatego nadchodzące derby Madrytu zapowiadają się jako trudny test dla lidera La Ligi.

Rayo Vallecano – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnej potyczki uważają gości, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Rayo Vallecano wynosi około 5.75, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40. Zatem potencjalna strata punktów przez ekipę Xabiego Alonso byłaby sensacją. Załóż konto u bukmachera STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.

Rayo Vallecano

LaLiga |

9 listopada 2025

16:15

5.75
4.40
1.50
Real Madryt
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 13:41.

Rayo Vallecano – Real Madryt, przewidywane składy

Rayo Vallecano – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Rayo
  • remisem
  • zwycięstwem Realu
  • zwycięstwem Rayo 0%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Realu 100%

1+ Votes

Rayo Vallecano – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie między Rayo Vallecano a Realem Madryt w ramach 12. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2, w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 16:15.

*Reklama

Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.