Rayo Vallecano – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami małe derby stolicy Hiszpanii. Kopciuszek urwie punkty wyżej notowanemu gigantowi? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Estadio de Vallecas już w nadchodzącą niedzielę, czyli 9 listopada, o godzinie 16:15.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Rayo Vallecano – Real Madryt, typy i przewidywania

Rayo Vallecano podejmie na swoim obiekcie lidera rozgrywek – Real Madryt – w meczu 12. kolejki La Ligi. Gospodarze z dorobkiem 14 punktów zajmują 10. miejsce w tabeli i liczą na sprawienie niespodzianki. Natomiast goście mają na koncie 30 oczek i pewnie przewodzą stawce, imponując wysoką formą w rozgrywkach ligowych. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo Rayo często potrafi postawić się faworytom przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w tę niedzielę, 9 listopada o godzinie 16:15.

Stawiam na to, że Kylian Mbappe zdobędzie bramkę w tym spotkaniu. Francuski napastnik jest niezastąpiony w ataku Realu Madryt i prawie w każdym meczu tego sezonu potwierdza swoją klasę, pokazując się z bardzo dobrej strony. Mój typ: Kylian Mbappe strzeli gola.

Rayo Vallecano – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem Rayo Vallecano – Real Madryt sytuacja kadrowa obu drużyn nie jest idealna. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Abdula Mumina i Luiza Felipe, którzy zmagają się z urazami. Znacznie większe problemy mają jednak goście – Xabi Alonso niestety nie będzie mógł skorzystać z Antonio Rudigera, Davida Alaby, Daniego Carvajala, Aureliena Tchouaméniego oraz Franco Mastantuono. Mimo osłabień zespół Królewskich pozostaje faworytem spotkania, choć nie przystąpi do tego pojedynku w najmocniejszym składzie.

Kontuzje i zawieszenia Rayo Vallecano Zawodnik Powrót Khalid Abdul Mumin Uraz więzadła krzyżowego Połowa listopada 2025 Luiz Felipe Uraz ścięgna udowego Połowa listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Antonio Rüdiger Uraz nogi Połowa listopada 2025 David Alaba Uraz mięśnia Niepewny Daniel Carvajal Kontuzja kolana Początek stycznia 2026 Aurelien Tchouameni Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Franco Mastantuono Uraz pachwiny Początek grudnia 2025

Rayo Vallecano – Real Madryt, ostatnie wyniki

Rayo Vallecano w ostatnich dwóch meczach pokazało zmienną dyspozycję. Ekipa Los Vallecanos wygrała 3:2 z mistrzem PKO BP Ekstraklasy – Lechem Poznań – w Lidze Konferencji, a wcześniej uległa Villarrealowi aż 0:4 w La Lidze. Natomiast Real Madryt nie dał rady Liverpoolowi, przegrywając 0:1 w Lidze Mistrzów, z kolei w poprzednim starciu ligowym pewnie pokonał Valencię 4:0. Zatem obie drużyny chcą jak najszybciej wrócić na właściwe tory po niedawnych niesatysfakcjonujących występach.

Rayo Vallecano – Real Madryt, historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między Rayo Vallecano a Realem Madryt dwukrotnie górą była drużyna Królewskich, a trzy mecze zakończyły się remisami. Zespół Vallecańczyków nie zdołał więc wygrać żadnego z tych spotkań, choć potrafił napsuć sporo krwi wyżej notowanemu rywalowi. Ekipa Los Blancos często męczy się w pojedynkach z lokalnym przeciwnikiem, który słynie z ambitnej i odważnej gry. Dlatego nadchodzące derby Madrytu zapowiadają się jako trudny test dla lidera La Ligi.

Rayo Vallecano – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnej potyczki uważają gości, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Rayo Vallecano wynosi około 5.75, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40. Zatem potencjalna strata punktów przez ekipę Xabiego Alonso byłaby sensacją. Załóż konto u bukmachera STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.

Rayo Vallecano Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 13:41 .

Rayo Vallecano – Real Madryt, przewidywane składy

Rayo Vallecano Iñigo Pérez Real Madryt Xabi Alonso Rayo Vallecano Iñigo Pérez 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Batalla 2 Rațiu 24 Lejeune 12 Mendy 3 Chavarria 4 Fanjul 7 Palazon 17 Cabrera 19 Frutos 9 Alemão 18 Rivera 7 Junior 10 Mbappe 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 8 Valverde 18 Carreras 24 Huijsen 3 Militao 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 13 Batalla 2 Rațiu 24 Lejeune 12 Mendy 3 Chavarria 4 Fanjul 7 Palazon 17 Cabrera 19 Frutos 9 Alemão 18 Rivera 7 Junior 10 Mbappe 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 8 Valverde 18 Carreras 24 Huijsen 3 Militao 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Real Madryt Xabi Alonso Rezerwowi 1 Dani Cardenas 8 Oscar Trejo 10 Sergio Camello 11 Randy Nteka 15 Gerard Gumbau 20 Ivan Balliu 21 Fran Perez 22 Alfonso Espino 23 Oscar Valentin 28 Samu Becerra 33 Jozhua Vertrouwd 40 Juanpe Gil 6 Pathe Ciss 9 Endrick 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 17 Raul Asencio 19 Dani Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Diaz 23 Ferland Mendy 26 Fran Gonzalez

Rayo Vallecano – Real Madryt, kto wygra?

Rayo Vallecano – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie między Rayo Vallecano a Realem Madryt w ramach 12. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2, w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 16:15.

