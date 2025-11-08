Rayo Vallecano – Real Madryt, typy i przewidywania
Rayo Vallecano podejmie na swoim obiekcie lidera rozgrywek – Real Madryt – w meczu 12. kolejki La Ligi. Gospodarze z dorobkiem 14 punktów zajmują 10. miejsce w tabeli i liczą na sprawienie niespodzianki. Natomiast goście mają na koncie 30 oczek i pewnie przewodzą stawce, imponując wysoką formą w rozgrywkach ligowych. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo Rayo często potrafi postawić się faworytom przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w tę niedzielę, 9 listopada o godzinie 16:15.
- Zobacz: tabela La Ligi
Stawiam na to, że Kylian Mbappe zdobędzie bramkę w tym spotkaniu. Francuski napastnik jest niezastąpiony w ataku Realu Madryt i prawie w każdym meczu tego sezonu potwierdza swoją klasę, pokazując się z bardzo dobrej strony. Mój typ: Kylian Mbappe strzeli gola.
Rayo Vallecano – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Przed meczem Rayo Vallecano – Real Madryt sytuacja kadrowa obu drużyn nie jest idealna. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Abdula Mumina i Luiza Felipe, którzy zmagają się z urazami. Znacznie większe problemy mają jednak goście – Xabi Alonso niestety nie będzie mógł skorzystać z Antonio Rudigera, Davida Alaby, Daniego Carvajala, Aureliena Tchouaméniego oraz Franco Mastantuono. Mimo osłabień zespół Królewskich pozostaje faworytem spotkania, choć nie przystąpi do tego pojedynku w najmocniejszym składzie.
Khalid Abdul Mumin
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa listopada 2025
Luiz Felipe
Uraz ścięgna udowego
Połowa listopada 2025
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Połowa listopada 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Niepewny
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Początek stycznia 2026
Aurelien Tchouameni
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Franco Mastantuono
Uraz pachwiny
Początek grudnia 2025
Rayo Vallecano – Real Madryt, ostatnie wyniki
Rayo Vallecano w ostatnich dwóch meczach pokazało zmienną dyspozycję. Ekipa Los Vallecanos wygrała 3:2 z mistrzem PKO BP Ekstraklasy – Lechem Poznań – w Lidze Konferencji, a wcześniej uległa Villarrealowi aż 0:4 w La Lidze. Natomiast Real Madryt nie dał rady Liverpoolowi, przegrywając 0:1 w Lidze Mistrzów, z kolei w poprzednim starciu ligowym pewnie pokonał Valencię 4:0. Zatem obie drużyny chcą jak najszybciej wrócić na właściwe tory po niedawnych niesatysfakcjonujących występach.
Rayo Vallecano – Real Madryt, historia
W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między Rayo Vallecano a Realem Madryt dwukrotnie górą była drużyna Królewskich, a trzy mecze zakończyły się remisami. Zespół Vallecańczyków nie zdołał więc wygrać żadnego z tych spotkań, choć potrafił napsuć sporo krwi wyżej notowanemu rywalowi. Ekipa Los Blancos często męczy się w pojedynkach z lokalnym przeciwnikiem, który słynie z ambitnej i odważnej gry. Dlatego nadchodzące derby Madrytu zapowiadają się jako trudny test dla lidera La Ligi.
Rayo Vallecano – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnej potyczki uważają gości, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Rayo Vallecano wynosi około 5.75, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40. Zatem potencjalna strata punktów przez ekipę Xabiego Alonso byłaby sensacją. Załóż konto u bukmachera STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.
Rayo Vallecano – Real Madryt, przewidywane składy
|1Dani Cardenas
|8Oscar Trejo
|10Sergio Camello
|11Randy Nteka
|15Gerard Gumbau
|20Ivan Balliu
|21Fran Perez
|22Alfonso Espino
|23Oscar Valentin
|28Samu Becerra
|33Jozhua Vertrouwd
|40Juanpe Gil
|6Pathe Ciss
|9Endrick
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|19Dani Ceballos
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|23Ferland Mendy
|26Fran Gonzalez
Rayo Vallecano – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
Rayo Vallecano – Real Madryt, transmisja meczu
Spotkanie między Rayo Vallecano a Realem Madryt w ramach 12. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2, w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 16:15.
