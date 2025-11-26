Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2025)

Raków Częstochowa i Rapid Wiedeń zmierzą się ze sobą w ramach czwartej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Faworyta trudno wskazać w tym starciu. Sprawdź typy i kursy.

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: przewidywania

Raków Częstochowa i Rapid Wiedeń to ekipy, które aktualnie w tabeli Ligi Konferencji dzieli różnica pięciu oczek. Obecnie wicemistrzowie Polski plasują się na 12. miejscu, z kolei czerwoną latarnią rozgrywek jest drużyna z Austrii.

Czerwono-niebiescy przystąpią do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej w PKO BP Ekstraklasie w miniony weekend. W roli gospodarza w pięciu ostatnich starciach Raków wygrał cztery razy i w jednym spotkaniu przegrał. Jeśli chodzi z kolei o potyczki rozgrywane przez częstochowian na ArcelorMittal Park, to było ich pięć. Raków wygrał tylko raz, trzykrotnie przegrał i w jednym starciu zremisował.

Wiedeńczycy są natomiast drużyną, która obecnie plasuje się na pozycji wicelidera ligi austriackiej. O ile na ligowym podwórku Rapid radzi sobie całkiem nieźle, to katastrofalnie spisuje się na arenie międzynarodowej, gdzie przegrał jak na razie wszystkie trzy starcia w Lidze Konferencji.

Czwartkowa rywalizacja zapowiada się pasjonująco, a wpływ na to ma także zamieszanie wokół trenera Marka Papszuna, który wprost podczas przedmeczowej konferencji prasowej ujawnił, że chce pracować w Legii Warszawa. Jednocześnie trudno wskazać, jak drużyna przyjmie tę wypowiedź. Mając jednak na uwadze to, że zwykle ekipa z Częstochowy dużą wagę przywiązuje do gry defensywnej, można spodziewać się, że w tej rywalizacji nie padnie zbyt wiele goli. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: ostatnie wyniki

Częstochowa ekipa kilka dni temu otrzymała lekcję piłki nożnej od Piasta Gliwice (1:3). Raków jednocześnie zakończył passę meczów bez porażki, która trwała od 23 października. Od tamtej pory Medaliki między innymi wygrali z Cracovią (3:0) czy Koroną Kielce (4:1).

Austriacki zespół ma natomiast za sobą serię trzech spotkań bez wygranej. W nich ostatnio Rapid przegrał z Grazer (1:2) i zremisował z Tirolem (1:1). Z kolei w ostatnim występie w europejskich pucharach wiedeńczycy przegrali z Universitateą Craiova (1:2).

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: historia

Obie ekipy zmierza się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej nie miała miejsce potyczka w europejskich pucharach między drużynami. W związku z tym na arenie w Sosnowcu będzie pisana nowa historia.

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

wygraną Rapidu

remisem wygraną Rakowa 100%

wygraną Rapidu 0%

remisem 0% 1+ Votes

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do potyczki bez kilku kluczowych graczy. Oprócz zawodników, którzy są już od dłuższego czasu poza grą w Rakowie, to na dodatek do tego grona dołączył Karol Struski. Wcześniej z gry wypadli: Zoran Arsenić, Vladyslav Kochergin czy Erik Otieno. W austriackim zespole nie będą mogli wystąpić z kolei: Noah Bischof, Claudy Mbuyi, Oliver Strunz, Tobias Borkeeiet, Lukas Grgic czy Bendeguz Bolla, Jakob Scholler oraz Jean Marcelin.

Raków: Trelowski – Racovitan, Konstantopoulos, Tudor, Repka, Barath, Adriano, Ameyaw, Bulat, Diaby-Fadiga, Brunes

Rapid: Gartler – Cvetkovic, Raux-Yao, Ahoussou, Grgic, Dahl, Guliksen, Seidl, Bolla, Kara, Wurmbrand.

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Rakowa kształtuje się na poziomie 1.88. Remis oszacowano na 3.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną Rapidu wyceniono na 4.50 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: transmisja

Czwartkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisję z meczu Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Ponadto dostęp do potyczki zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

