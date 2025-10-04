Raków Częstochowa – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Raków Częstochowa w niedzielę spotka się z Motorem Lublin w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Faworytem będą gospodarze. Sprawdź typy na mecz Raków - Motor.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków – Motor: typy bukmacherskie

Raków Częstochowa przystępuje do meczu z Motorem Lublin w roli faworyta. Wpływ na to ma nie tylko dobra forma, jaką ostatnio prezentuje zespół Marka Papszuna, ale także słabe wyniki rywali. Goście nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Na dodatek Medaliki w bezpośrednich konfrontacjach mają lepszy bilans. W niedzielę aspirujący do tytułu zespół z Częstochowy nie powinien mieć problemów ze zdobyciem trzech punktów. Mój typ: Raków wygra.

Raków – Motor: ostatnie wyniki

Marek Papszun znalazł sposób, aby przywrócić drużynę na odpowiednią ścieżkę. Raków Częstochowa po serii słabych wyników w końcu zaczęli wygrywać. W czwartek w Lidze Konferencji pokonali rumuńską Universitatea Craiova (2:0). Natomiast przed tygodniem zdobyli komplet punktów w starciu z Widzewem Łódź (1:0). Wcześniej gubili punkty, remisując z Lechem Poznań (2:2) i Legią Warszawa (1:1).

Ze swoich wyników nie może być zadowolony Motor Lublin. Podopieczni Mateusza Stolarskiego notują serię pięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Oprócz kiepskich wyników w Ekstraklasie nie udało im się awansować do następnej rundy Pucharu Polski, ponieważ przegrali po dogrywce z Arką Gdynia (0:1). W lidze zanotowali trzy remisy z rzędu, dzieląc się punktami z Radomiakiem Radom (2:2), Zagłębiem Lubin (2:2) i Bruk-Betem Termalica Nieciecza (1:1).

Raków – Motor: historia

Do tej pory Raków i Motor grali ze sobą tylko trzykrotnie. Po raz pierwszy spotkali się w 2023 roku w ramach Pucharu Polski. Tamto spotkanie wygrała drużyna z Częstochowy (3:0). Z kolei w poprzednim sezonie w Lublinie lepszy był zespół Marka Papszuna, wygrywając (2:0). Przed własną publicznością Medaliki tylko zremisowały z Żółto-Biało-Niebieskimi (2:2).

Raków – Motor: kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem meczu będzie Raków Częstochowa, którego zwycięstwa można postawić z kursem 1.50. Z kolei wygraną Motoru Lublin można dodać do kuponu ze współczynnikiem 6.10. Remis oszacowano z kursem 4.40.

Raków Częstochowa Motor Lublin 1.50 4.40 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 19:29 .

Raków – Motor: kto wygra?

Raków – Motor: przewidywane składy

Raków: Trelowski – Svarnas, Racovitan, Konstantopoulos – Tudor, Repka, Bulat, Silva – Lopez, Ameyaw – Brunes

Motor: Brkić – Stolarski, Ede, Bartos, Luberecki – Wolski, Łabojko, Rodrigues – Król, Czubak, Ronaldo

Raków – Motor: transmisja meczu

Mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport.

