Raków Częstochowa – Arda: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków – Arda, typy i przewidywania

Raków Częstochowa jest na dobrej drodze, aby wywalczyć awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Po ograniu w dwumeczu Maccabi Hajfę, tym razem wicemistrzowie Polski zmierzą się z bułgarskim zespołem Arda Kyrdżali. Na papierze są oczywiście wyraźnym faworytem tej rywalizacji, co potwierdzają także kursy bukmacherskie. Do wyjściowej jedenastki Rakowa może na to spotkanie wrócić Jonatan Brunes, który wyjaśnił już konflikt z klubem. To sprawia, że atmosfera w szatni jest bardzo dobra, co również może wpłynąć na pozytywny rezultat. Raków w poprzedniej rundzie potwierdził, że potrafi grać jak drużyna, nawet jeśli nie wszystko jeszcze idzie po myśli. Arda powinna być łatwiejszym przeciwnikiem od Izraelczyków. Mój typ – wygrana Rakowa.

Raków – Arda, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa wychodzi z drobnego kryzysu. W weekend ograł na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę 3-2, przełamując się po dwóch kolejnych ligowych porażkach. Medaliki odwróciły również losy rywalizacji z Maccabi Hajfą, wygrywając 2-0 w rewanżu, co pozwoliło awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Bułgarska Arda Kyrdżali na drodze do play-off pokonała w poprzedniej rundzie eliminacji Żalgiris Kowno, a wcześniej także HJK i Beitar Jerusalem. To potwierdza, że ten zespół potrafi się postawić, nawet jeśli nie jest powszechnie znany i faworyzowany. Arda nie przegrała meczu od ponad miesiąca – aktualnie notuje serię czterech wygranych i trzech remisów.

Raków – Arda, historia

Raków Częstochowa oraz Arda Kyrdżali nigdy dotąd nie miały okazji, aby się zmierzyć. Będzie to więc pierwsze bezpośrednie starcie obu tych ekip.

Raków – Arda, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają polskiego przedstawiciela. Kurs na zwycięstwo Rakowa Częstochowa wynosi tylko 1.27. W przypadku ewentualnej wygranej Ardy Kyrdżali jest to natomiast aż 13.00. Kurs na remis wynosi z kolei 6.00. Medaliki powinny więc zanotować solidną zaliczkę przed rewanżem na wyjeździe.

Raków – Arda, kto wygra?

Raków – Arda, transmisja

Czwartkowy mecz Raków Częstochowa – Arda Kyrdżali rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjną transmisję zapewnia kanał TVP Sport. Można to starcie śledzić również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.

