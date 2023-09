PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom

Radomiak Piast Gliwice

Radomiak – Piast: typy i przewidywania

Radomiak Radom po sześciu meczach zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów. Piast Gliwice jest nieco niżej, bo na 10. pozycji i traci do sobotniego przeciwnika dwa oczka. Przed nami starcie zespołów, które aspirują raczej do górnej części tabeli niż walki o utrzymanie na koniec sezonu.

Forma obu zespołów faluje. Radomiak ma na koncie trzy wygrane i trzy porażki. Piast aż czterokrotnie dzielił się z rywalami punktami, z czego w trzech przypadkach po bezbramkowych rozstrzygnięciach. Goście nie szaleją w ofensywie i mają średnią strzelonych bramek poniżej gola na mecz.

Kurs na zakład poniżej 2,5 gola w STS nie jest zbyt wysoki, wynosi 1.59. Gdyby ktoś chciał zagrać bezpieczniej, wolał dołożyć do jakiegoś dubla albo nawet na taśmę, to pewnie jest to ciekawa opcja.

Piast świetnie radzi sobie na wyjazdach. W ostatnich dziesięciu meczach Ekstraklasy jest niepokonany. W tym czasie odniósł sześć zwycięstw i zanotował cztery remisy. W pokonanym polu pozostawił między innymi… Radomiaka, wygrywając 1:0. Kurs na wygraną gości w tym spotkaniu to 2.75.

STS podpowiada także, że Piast strzelał pierwszy gola w 8 z 9 ostatnich meczów wyjazdowych. Kurs na takie zdarzenie u tego bukmachera wynosi 2.11.

Radomiak na własnym terenie nie jest monolitem, w ostatnich meczach częściej zawodził niż zachwycał swoich kibiców. Dlatego składając wszystko powyższe w całość nasz typ na to spotkanie to wygrana Piasta Gliwice.

Radomiak – Piast: sytuacja kadrowa

W zespole gości ciągle kontuzje leczą Szczepan Mucha i Tihomir Kostadinov. Na konferencji przedmeczowej Aleksandar Vuković był pytany o sytuację Jorge Felixa, który opuszczał ostatnio boisko z grymasem bólu na twarzy. Serbski szkoleniowiec Piasta uspokajał, że Felix trenuje normalnie z drużyną i powinien być do gry.

Constantin Galca nie ma problemów związanych z urazami swoich podopiecznych. Nikt nie pauzuje także za żółte kartki, więc Rumun ma komfort ustalania składu.

Radomiak – Piast: ostatnie wyniki

Radomiak w poprzedniej kolejce przegrał na wyjeździe ze Stalą Mielec 0:2. Wcześniej pokonał przed własną publicznością Wartę Poznań 3:2 i wygrał w Szczecinie z Pogonią 2:0. Piast Gliwice zaczął sezon od porażki z Lechem Poznań 1:2, a w kolejnych pięciu meczach jest niepokonany. Cztery remisy i wygrana z urzędującym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa to dorobek piłkarzy z Okrzei.

Radomiak Radom – Piast Gliwice: historia

Odkąd Radomiak wrócił do Ekstraklasy mierzył się z Piastem czterokrotnie. Oba kluby mają na swoim koncie po zwycięstwie i dwa remisy. Wcześniej, na poziomie 1. Ligi nieco lepszy bilans ma drużyna z województwa mazowieckiego. W czterech spotkaniach dwukrotnie wygrywała, poniosła jedną porażkę, a raz był remis.

Radomiak – Piast: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Radomiak – Piast są bardzo wyrównane, jeśli chodzi o 1X2. Na zwycięstwo gospodarzy mieszczą się w przedziale 2.60 – 2.80. Na remis wahają się od 3.20 do 3.30. Wygrana przyjezdnych to stawki w okolicach 2.70 – 2.85. Kursy na 1X2 są wysokie i jeśli ktoś decyduje się stawiać właśnie coś z tego zestawu, warto wykorzystać kod promocyjny STS GOAL, w którym jest zakład bez ryzyka 100 zł.

Radomiak – Piast: przewidywane składy

Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Constantin Galca Aleksandar Vukovic Rezerwowi 6 Michal Kaput

10 Roberto Alves

14 Damian Jakubik

17 Leonardo Rocha

20 Luís Machado

31 Krzysztof Bakowski

70 Frank Castañeda

92 Mike Cestor Miguel Muñoz 3

Jakub Holubek 14

Filip Karbowy 17

Tomasz Mokwa 22

Tom Hateley 24

Gabriel Kirejczyk 27

Marcel Bykowski 29

Karol Szymanski 33

Radomiak - Piast: transmisja

Mecz Radomiak - Piast na żywo zobaczymy w stacjach telewizji CANAL+, a konkretnie: CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Oprócz tego jak zwykle będzie dostępna transmisja w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu do internetowej usługi dostawcy można skorzystać z promocji i za pierwsze trzy miesiące zapłacić 39 zł zamiast 54 zł.

