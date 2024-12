Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w kryzysie

Jeszcze miesiąc temu FC Barcelona zdecydowanie prowadziła w ligowej tabeli mając dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. W listopad Duma Katalonii weszła derbową wygraną nad Espanyolem Barcelona (3:1). Nic wtedy nie zapowiadało takiej skali kryzysu, jaka może dotknąć kataloński zespół. W trzech kolejnych ligowych meczach podopieczni Hansiego Flicka zdobyli tylko jeden punkt, bardzo szybko roztrwaniając przewagę nad resztą stawki. Obecnie Barcelona ma tylko jeden punkt więcej na koncie od Królewskich, którzy dodatkowo mają do rozegrania jeden mecz więcej.

Barcelona wyraźnie dostała dużej zadyszki. Jako jedną z jej przyczyn wymienia się ograniczone pole manewru niemieckiego szkoleniowca, czego efektem jest wyeksploatowanie kluczowych postaci. Nadmiernej liczby spotkań nie wytrzymał między innymi organizm Lamine’a Yamala, który z powodu problemów zdrowotnych był zmuszony opuścić kilka meczów. Zmęczenie zawodników, brak dynamiki jest ostatnio aż nadto widoczne w grze zespołu.

Kolejną próbę powrotu na zwycięski tor Barcelona podejmie we wtorkowy wieczór, kiedy w meczu 19. kolejki zmierzy się na wyjeździe z Realem Mallorca. I czeka ich niełatwe zadanie. Drużyna z Majorki, choć zdobyła tylko 15 bramek w 15 dotychczasowych spotkaniach, obecnie zajmuje wysokie szóste miejsce w tabeli. Do spotkania z Dumą Katalonii przystąpi po odniesieniu dwóch zwycięstw z rzędu – 3:2 z Las Palmas i 2:1 z Mallorcą. Choć historia bezpośrednich pojedynków nie jest różowa dla gospodarzy (ostatni raz pokonali Barcelonę w maju 2009 roku), to na pewno nie stoją na straconej pozycji w walce o sprawienie niespodzianki.

Mecze drużyny Mallorca Mallorca (0.8 xG) 2 Valencia (1.44 xG) 1 Las Palmas (1.26 xG) 2 Mallorca (1.08 xG) 3 Mallorca (0.82 xG) 0 Atletico Madrid (0.79 xG) 1 Deportivo Alaves (1.39 xG) 1 Mallorca (0.88 xG) 0 Mallorca (0.64 xG) 0 Athletic Bilbao (0.8 xG) 0 Mecze drużyny Barcelona Barcelona (2.27 xG) 1 Las Palmas (0.41 xG) 2 Barcelona (2.62 xG) 3 Brest (0.15 xG) 0 Celta Vigo (2 xG) 2 Barcelona (1.43 xG) 2 Real Sociedad (2 xG) 1 Barcelona (0.72 xG) 0 FK Crvena Zvezda (0.18 xG) 2 Barcelona (3.43 xG) 5

Presja na Flicku w sprawie Szczęsnego

Ostatniego przegranego 1:2 meczu z Las Palmas do swoich najlepszych występów nie może zaliczyć Inaki Pena. Tuż po meczu w hiszpańskich mediach zaczęły pojawiać się informacje sugerujące, że we wtorek po raz pierwszy między słupkami bramki Barcelony może stanąć Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski według dotychczasowych planów miał zadebiutować dopiero w zaplanowanym na styczeń meczu Pucharu Króla. Czy zmiana tego scenariusza jest możliwa? Do tej pory Hansi Flick opierał się zmianom planów i wszystko wskazuje na to, że nie ugnie się pod presją. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedział, że nie dokona we wtorek zmiany.

Mallorca – Barcelona: przewidywane składy

Mallorca Jagoba Arrasate FC Barcelona Hans-Dieter Flick Mallorca Jagoba Arrasate 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 1 Dominik Greif 2 Mateu Morey 8 Manu Morlanes 10 Sergi Darder 11 Takuma Asano 12 Samú Costa 14 Dani Rodriguez 17 Cyle Larin 19 Javi Llabrés 27 Robert Navarro 30 Marc Domenech 31 Yuzún Ley 33 Daniel Luna 4 Ronald Araujo 6 Gavi 7 Ferrán Torres 14 Pablo Torre 16 Fermín López 18 Pau Victor Delgado 21 Frenkie De Jong 24 Eric García 25 Wojciech Szczesny 26 Ander Astralaga 32 Héctor Fort 35 Gerard Martin 41 Guille Fernández

Bez wiary w gospodarzy

Kryzys, z którym zmaga się z Barcelona, praktycznie nic nie zmienia w przewidywaniach bukmacherów na kolejne spotkanie z jej udziałem. Drużyna Hansiego Flicka jest uważana za wyraźnego faworyta niemal każdego rozgrywanego przez nią meczu. Wyjazdowy pojedynek z Realem Mallorca nie jest w tej kwestii żadnym wyjątkiem. Trudno jednak spodziewać się innego rozstrzygnięcia, jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał obu zespołów czy historię ich bezpośrednich pojedynków.

Mecz Real Mallorca - FC Barcelona rozegrany zostanie we wtorek (3 grudnia) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania w polskiej telewizji będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Korzystając z internetu spotkanie obejrzymy na platformie CANAL+ online.