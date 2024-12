Chrobry Głogów - Pogoń Siedlce, typy na mecz 18. kolejki Betclic 1. Ligi. To kluczowe stMarcie w walce o utrzymanie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Nocoń

Chrobry Głogów Pogoń Siedlce

Chrobry – Pogoń, typy i przewidywania

Chrobry Głogów oraz Pogoń Siedlce to drużyny, które bronią się przed spadkiem do drugiej ligi. W obu ekipach dochodziło już do zmian na ławkach trenerskich m, co sugeruje sporą determinację w walce o osiągniecie tego celu. Na ten moment zarówno Chrobry, jak i Pogoń znajdują się w strefie spadkowej. O lepszej sytuacji może mówić zespół z Głogowa, któremu do wydostania się z niej jest nieco bliżej. Niedzielny mecz jest niezwykle istotny w kwestii układu dolnej części tabeli. Mój typ – remis.

Chrobry – Pogoń, ostatnie wyniki

Chrobry Głogów ma na ten moment w swoim dorobku 13 punktów, a do bezpiecznego miejsca traci dwa „oczka”. Ostatnie cztery ligowe mecze to trzy porażki i remis. Przegrane z Wartą Poznań (0-1), Ruchem Chorzów (0-5) i Wisłą Kraków (0-3) przesądziły o zwolnieniu trenera Piotra Plewni.

Pogoń Siedlce ma na koncie dziewięć punktów i jest czerwoną latarnią pierwszoligowych rozgrywek. Beniaminek przełamał niedawno swoją niemoc, pokonując Kotwicę Kołobrzeg 2-1. W poprzedniej kolejce wrócił natomiast do przegrywania, gdyż uznał wyższość Warty Poznań (1-2).

Chrobry – Pogoń, historia

Chrobry i Pogoń mierzyli się już w pierwszej kolejce tego sezonu pierwszej ligi. W Siedlcach goście zwyciężyli wówczas 2-1 po trafieniach Sebastiana Boneckiego i Szymona Bartlewicza. Było to pierwsze bezpośrednie starcie tych ekip od 2022 roku, kiedy to zmierzyły się w Pucharze Polski. Wówczas lepsza okazała się z kolei Pogoń Siedlce.

Chrobry – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Chrobry Głogów jest faworytem niedzielnej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.16. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni Siedlce jest to natomiast 3.05. Kurs na remis wynosi z kolei 3.30. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Chrobry – Pogoń, kto wygra?

Chrobry – Pogoń, transmisja meczu

Mecz Chrobry Głogów – Pogoń Siedlce można śledzić tylko w internecie dzięki stronie sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszego portalu z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić na konto dowolną ilość środków.

