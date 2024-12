fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor – Radomiak: typy bukmacherskie

Motor Lublin to ekipa, która pod dowództwem trenera Mateusza Stolarskiego wyróżnia się tym, że gra bez kompleksów w PKO BP Ekstraklasie. Aktualnie beniaminek rozgrywek może pochwalić się passą trzech z rzędu zwycięstw. Na drodze lublinian w poniedziałkowy wieczór stanie Radomiak, który w pięciu ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczył trzy porażki. Ogólnie obie ekipy o ligowe punkty zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia 2014 roku. Zieloni przegrali w sześciu z ostatnich 10 spotkań, co może dawać do myślenia. Mój typ: Motor wygra.

Motor – Radomiak: ostatnie wyniki

Zespół dowodzony przez Mateusza Stolarskiego może pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami. Motor okazał się lepszy kolejno od: Pogoni Szczecin (4:2), Piasta Gliwice (3:2) czy ostatnio Zagłębia Lubin (2:1). W roli gospodarza z kolei w czterech ostatnich potyczkach ligowych zespół z Lublina wygra dwa razy i tyle samo razy przegrał.

Drużyna z Radomia ma z kolei za sobą przegraną potyczkę ze Stalą Mielec (1:2), Radomiak wcześniej natomiast okazał się lepszy od Pogoni Szczecin (1:0) i zremisował z Piastem Gliwice (1:1). Na wyjazdach w tej kampanii w siedmiu występach Zielono ponieśli pięć porażek i dwa zwycięstwa. W pokonanym polu zostawili tylko: GKS Katowice (2:1) i Portowców (1:0).

Motor – Radomiak: historia

Oba zespoły zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2014 roku. Wówczas górą był Radomiak (4:2). Wcześniej drużyny mierzyły się ze sobą we wrześniu 2013 roku. W tym starciu miał miejsce remis (2:2).

Motor – Radomiak: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Motoru Lublin kształtuje się w wysokości 2.30. Remis wyceniono na 3.30. Z kolei wariant na wygraną Radomiak oszacowano na 3.00. Przy okazji meczu ekip Mateusza Stolarskiego i Bruno Baltazara można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Motor – Radomiak, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach Motoru nie będą mogli wystąpić Kamil Kruk i Arkadiusz Najemski. Pierwszy leczy kontuzję, drugi musi natomiast odcierpieć nadmiar żółtych kartek. Z kolei w szeregach Radomiaka nie będą mogli wystąpić kolejno: Jakub Snopczyński, Mateusz Cichocki oraz Mikołaj Molendowski. Całą trójkę eliminują z gry kwestie zdrowotne.

Motor Lublin Mateusz Stolarski Radomiak Bruno Baltazar

Rezerwowi 8 Krzysztof Kubica 11 Kaan Caliskaner 17 Filip Wojcik 19 Bradly van Hoeven 24 Filip Luberecki 30 Mbaye Ndiaye 37 Mathieu Scalet 51 Igor Bartnik 55 Marcel Gasior 3 Shaocong Wu 4 Rahil Mammadov 9 Leandro Rossi 14 Damian Jakubik 20 Radoslaw Cielemecki 23 Paulo Henrique 27 Rafal Wolski 28 Michal Kaput 44 Wiktor Koptas 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski

Motor – Radomiak, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie emitowane w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze starcia Motor Lublin – Radomiak zacznie się w poniedziałek 2 grudnia o godzinie 19:00 i będzie emitowana na antenach: CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Aktualnie jest promocja, w której przez pierwsze trzy miesiące opłata za usługę będzie wynosić tylko 59 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

