AS Roma – Atalanta Bergamo: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2024)

Roma – Atalanta: typy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że na papierze większe szanse na zwycięstwo ma Atalanta Bergamo. La Dea przez kilka ostatnich tygodni zachwyca formą, a seria meczów bez porażki jest tego najlepszym dowodem. Biorąc pod uwagę fakt, że AS Roma znajduje się w poważnym kryzysie, ciężko wyobrazić sobie, że negatywna passa pięciu spotkań bez zwycięstwa zostanie w poniedziałek przerwana. Dla bezpieczeństwa proponuje jednak typ, że goście wygrają pierwszą połowę lub cały mecz. Mój typ: Atalanta wygra pierwszą połowę lub mecz.

Roma – Atalanta: ostatnie wyniki

AS Roma ponownie znalazła się w trudnej sytuacji. Rzymianie od pięciu spotkań nie wygrali ani razu, a warto dodać, że w międzyczasie po raz kolejny zmienili trenera. Stery w klubie przejął Claudio Ranieri, który w debiucie przegrał w Serie A z Napoli (0:1). W swoim drugim meczu w Lidze Europy doświadczony szkoleniowiec również nie był w stanie przełamać złej passy, remisując z Tottenhamem (2:2). Obecnie w lidze Wilki zajmują rozczarowujące 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Nad strefą spadkową mają tylko 2 oczka przewagi.

Atalanta po raz kolejny jest pozytywnym zaskoczeniem w Serie A. La Dea spisuje się fantastycznie nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również europejskich. Drużyna, której trenerem jest Gian Piero Gasperini nie przegrała od dwunastu spotkań, z czego odniosła aż siedem zwycięstw z rzędu. W lidze pokonali takie zespoły jak Parma (3:1), Udinese (2:1) czy Napoli (3:0). Z kolei w Lidze Mistrzów zdobyli komplet punktów w rywalizacji z Young Boys Berno (6:1) i VfB Stuttgart (2:0).

Roma – Atalanta: historia

W ostatnich dwóch sezonach bezpośrednia rywalizacja Roma – Atalanta wypada na korzyść zespołu z północy Włoch. La Dea w poprzednich rozgrywkach wygrała z rzymianami przed własną publicznością (2:1). Z kolei na Stadio Olimpico padł remis (1:1). Natomiast w kampanii 2022/2023 podopieczni Gian Piero Gasperiniego dwukrotnie okazali się lepsi od Romy, wygrywając u siebie (3:1) i na wyjeździe (1:0).

Roma – Atalanta: kursy bukmacherskie

Zdaniem analityków bukmacherskich faworytem poniedziałkowej konfrontacji będzie Atalanta Bergamo. Kurs na zwycięstwo La Dei wynosi ok. 2.22, zaś wygraną AS Romy można dodać do kuponu z kursem ok. 3.20. Remis w tym meczu oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.45.

Roma – Atalanta: kto wygra?

Roma – Atalanta: przewidywane składy

Po stronie AS Romy w kadrze meczowej na pewno zabraknie Mario Hermoso, który zmaga się z kontuzją oraz Niccolo Pisilliego, który będzie pauzował za nadmiar żółtych kartek. Natomiast w kadrze Atalanty z pewnością nie zobaczymy Gianluki Scamakki, który w sierpniu odniósł kontuzję kolana.

AS Roma Claudio Ranieri Atalanta Tullio Gritti

Rezerwowi 12 Saud Abdulhamid 16 Leandro Paredes 18 Matias Soule 26 Samuel Dahl 28 Enzo Le Fée 35 Tommaso Baldanzi 56 Alexis Saelemaekers 59 Nicola Zalewski 66 Mattia Mannini 89 Renato Bellucci Marin 92 Stephan El Shaarawy 98 Mathew Ryan 2 Rafael Toloi 3 Odilon Kossounou 5 Benjamin Godfrey 6 Ibrahim Suleman Kakari 7 Juan Cuadrado 8 Mario Pasalic 10 Nicolò Zaniolo 23 Sead Kolasinac 24 Lazar Samardzic 27 Marco Palestra 28 Rui Patricio 31 Francesco Rossi 42 Giorgio Scalvini 44 Marco Brescianini

Roma – Atalanta: transmisja meczu

Poniedziałkowy hit Serie A pomiędzy Romą a Atalantą rozpocznie się o godzinie 20:45. Areną zmagań będzie legendarne Stadio Olimpico w Rzymie. Transmisja meczu dostępna będzie w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

