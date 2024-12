fot. Pressfocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Górnik Łęczna Stal Stalowa Wola Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2024 09:33 .

Górnik – Stal, typy i przewidywania

Górnik Łęczna liczy się w grze o awans do Ekstraklasy. Nie będzie łatwo, bowiem rywali jest wielu, a ostatnie wyniki nie napawają optymizmem. Zespół Pavola Stano czeka na zwycięstwo od ponad miesiąca. W niedzielę nadarza się znakomita okazja do przełamania, bowiem Górnik podejmie przed własną publicznością beniaminka ze Stalowej Woli. Stal to jedna z najsłabszych ekip w całej stawce – zgromadziła więcej punktów tylko od Pogoni Siedlce. Jeśli Górnik marzy o awansie do elity, takie spotkania musi koniecznie wygrywać. Stal kilkukrotnie już w tym sezonie zagroziła faworytom, ale faktycznie przegrywa większość swoich meczów. Mój typ – wygrana Górnika.

Górnik – Stal, ostatnie wyniki

Górnik Łęczna zgromadził w ostatnich pięciu meczach sześć punktów, choć poprzednie cztery kolejki nie zakończyły się choćby jednym zwycięstwem. W minionym tygodniu Górnik zremisował z GKS-em Tychy 2-2, a wcześniej także z Wisłą Płock (2-2), Pogonią Siedlce (1-1) i przegrał z liderującą w tabeli Termalicą (0-2). Górnik zgromadził do tej pory 26 punktów, a do strefy barażowej traci trzy “oczka”.

Stal Stalowa Wola przez cały sezon pozostaje w strefie spadkowej, z której próbuje wreszcie się wydostać. Ma na ten moment w dorobku 11 punktów, więc jeszcze daleka droga, gdyż strata do bezpiecznej Odry Opole to cztery “oczka”. Beniaminek ma za sobą dwie kolejne porażki – przeciwko Wiśle Kraków (1-5) oraz Arce Gdynia (1-5). Te mecze uwidoczniły największy problem, jakim jest bardzo słaba gra w defensywie.

Górnik – Stal, historia

W pierwszej kolejce tego sezonu Górnik Łęczna ograł Stal na wyjeździe 1-0. Bramkę na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry zdobył wówczas Damian Warchoł. Beniaminek ze Stalowej Woli spróbuje teraz się zrewanżować.

Górnik – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wielkim faworytem tego meczu jest Górnik Łęczna. Kurs na wygraną gospodarzy to tylko 1.76. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Stalowa Wola jest to 4.20. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Górnik Łęczna Stal Stalowa Wola Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2024 09:33 .

Górnik – Stal, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Górnika

Remisem

Wygraną Stali Wygraną Górnika

Remisem

Wygraną Stali 0 Votes

Górnik – Stal, transmisja meczu

Mecz ten rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisję można śledzić wyłącznie w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Istnieje możliwość obejrzenia spotkania także w usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.