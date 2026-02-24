Paris Saint-Germain – AS Monaco: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2026)

Paris Saint-Germain - AS Monaco: typy i kursy na rewanżowy mecz 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w środę (25 lutego) o godzinie 21:00.

PSG – Monaco, typy bukmacherskie

W środowy wieczór Paris Saint-Germain rozegra rewanżowe spotkanie w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem podopiecznych Luisa Enrique będzie oczywiście AS Monaco. Przed tygodniem doszło do pierwszego starcia obu zespołów, które przyniosło sporo emocji i zakończyło się zwycięstwem paryżan 3:2. PSG wypracowało sobie tym samym cenną zaliczkę przed rewanżem i to właśnie drużyna ze stolicy Francji jest w lepszej sytuacji przed decydującą batalią. Paryżanie liczą, że wykorzystają swoją ofensywną jakość oraz doświadczenie z europejskich pucharów, aby przypieczętować awans do kolejnej rundy. Monaco z kolei nie zamierza składać broni i z pewnością spróbuje odrobić straty, co zapowiada kolejne emocjonujące widowisko z udziałem dwóch czołowych ekip Ligue 1.

Ja uważam, że w tej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Monaco, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain znajduje się w całkiem dobrej formie. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 ze Strasbourgiem, 5:0 z Olympique Marsylią, 3:2 z Monaco w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z Metz), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Rennes).

AS Monaco natomiast ma problem z ustabilizowaniem formy. Goście środowej potyczki w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Nantes i 3:2 z Lens), zaliczyli jeden remis (0:0 z Niceą), a także ponieśli dwie porażki (1:3 ze Strasbourgiem w Pucharze Francji oraz 2:3 z PSG w Lidze Mistrzów).

PSG – Monaco, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z AS Monaco należy do najbardziej intensywnych i prestiżowych we francuskim futbolu, a oba kluby od lat walczą o prymat w Ligue 1. W przeszłości to właśnie starcia tych drużyn często decydowały o losach mistrzostwa Francji, a kibice pamiętają wiele hitowych pojedynków z udziałem gwiazd światowego formatu. Bilans meczów bywał zmienny – Monaco potrafiło sprawiać sensacje, ale w ostatnich latach częściej górą byli paryżanie. Tydzień temu doszło do kolejnego rozdziału tej rywalizacji i w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów triumfowało PSG, wygrywając 3:2.

PSG – Monaco, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.27. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 9.40

PSG – Monaco, kto awansuje?

PSG – Monaco, przewidywane składy

PSG – Monaco, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – AS Monaco obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

