Paris Saint-Germain – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2026)

Paris Saint-Germain - Chelsea: typy i kursy na pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w środę (11 marca) o godzinie 21:00.

PSG – Chelsea, typy bukmacherskie

Już w środę dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Chelsea. Paryżanie mają za sobą niezwykle wymagający dwumeczu w poprzedniej rundzie z AS Monaco. Podopiecznym Luisa Enrique udało się awansować i dziś ich uwaga jest skupiona na The Blues. Londyńczycy natomiast zaliczyli udaną fazę ligową i dopiero od tej rundy rozpoczynają wiosenne granie w Champions League. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że zbliżające się spotkanie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana PSG

PSG – Chelsea, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain ma problem z ustabilizowaniem formy. W pięciu ostatnich spotkaniach mistrzowie Francji odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Monaco w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów, 3:0 z Metz i 1:0 z Le Havre), zaliczyli jeden remis (2:2 z Monaco w rewanżu), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Monaco w Ligue 1).

Chelsea natomiast ma identyczny bilans w pięciu ostatnich spotkaniach. Podopieczni Liama Roseniora pokonywali Hull City w Pucharze Anglii (4:0), Aston Villę (4:1), a także Wrexham w Pucharze Anglii (4:2 po dogrywce), remisowali z Burnley (1:1) oraz przegrali z Arsenalem (1:2).

PSG – Chelsea, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Chelsea nie ma bardzo długiej historii, jednak w ostatnich latach przyniosła kilka pamiętnych pojedynków w europejskich pucharach. Obie drużyny kilkukrotnie spotykały się w fazach pucharowych Ligi Mistrzów, a ich starcia często były niezwykle wyrównane i pełne emocji. Szczególnie pamiętne były dwumecze z połowy poprzedniej dekady, gdy oba zespoły regularnie trafiały na siebie w drodze do ćwierćfinałów. Zarówno paryżanie, jak i londyńczycy potrafili w tych konfrontacjach odnosić ważne zwycięstwa. Dzięki temu rywalizacja PSG z Chelsea zyskała miano jednej z ciekawszych w nowoczesnej historii europejskich pucharów.

PSG – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na triumf gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.95. W przypadku zwycięstwa Chelsea natomiast sięga nawet 3.60.

PSG – Chelsea, kto wygra?

PSG – Chelsea, przewidywane składy

PSG – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Chelsea obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

