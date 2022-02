Przed 23. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Marco Reus

Po wojażach w europejskich pucharach czas wrócić do ligowych obowiązków. Ostatni tydzień nie był łatwy dla Bayernu. Tym razem Bawarczycy znów zmierzą się z beniaminkiem. Jak poradzą sobie podopieczni Nagelsmanna i inne niemieckie zespoły? Sprawdź nasze typy i przewidywania na wybrane pojedynki 23. kolejki Bundesligi.

FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen

Rywalizacja na niemieckich boiskach startuje już w piątek. Wówczas Mainz stanie do walki z Bayerem. Zero-piątki nie mają szczęścia do regularnego punktowania po przerwie zimowej. Co prawda, dalej są niezwykle blisko czołówki, więc nadal mają szansę na udział w europejskich pucharach w następnym sezonie. Gospodarze w ostatnim czasie pokonali Hoffenheim (2:2) i podzielili się punktami z rewelacyjnym Freiburgiem (1:1).

Z kolei Aptekarze kontynuują serię meczów bez porażki. Do tego ekipa z Leverkusen znacznie umocniła się na trzeciej pozycji w tabeli. Stąd udział w Lidze Mistrzów jest kwestią czasu, bo kryzysu, który miałby nadejść na razie nie widać. Dzięki rozstawieniu w fazie pucharowej Ligi Europy, goście nie mają w nogach dodatkowego spotkania w środku tygodnia.

W ostatnim czasie rywalizacje tych drużyn były niezwykle wyrównane. Jesienią Bayer odniósł skromne zwycięstwo (1:0). Mainz jednak świetnie radzi sobie na własnym terenie, co może uprzykrzyć życie Aptekarzom. Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego starcia, więc stawiamy na poniżej

FC Augsburg – SC Freiburg

Sytuacja Augsburga robi się poważna. Rafał Gikiewicz w każdym spotkaniu ma ręce pełne roboty. Po zachowaniu czystego konta, Polak nie dał rady zatrzymać Borussii M’gladbach (2:3). Nie jest to dobra wiadomość dla gospodarzy, którzy od startu kampanii 2021/22 dalej są w dolnej części tabeli. Na ten moment nie ma jeszcze wielkiego ryzyka, ale bez lepszych wyników o utrzymanie może być ciężko.

Freiburg też ma swoje problemy. Po kapitalnej pierwszej części sezonu, zima nie jest już tak łaskawa. Biało-czarni spadli na szóstką lokatę z powodu gorszych wyników w styczniu i lutym. Na pięć poprzednich pojedynków goście wygrali tylko raz. Nie można mówić jeszcze o kryzysie, jednak kolorowo na pewno nie jest.

Ze względu, że obie ekipy strzelają, ale i tracą sporo goli, stawiamy na bramki z obu stron i przynajmniej trzy trafienia do ostatniego gwizdka.

Bayern Monachium – Greuther Fuerth

Bawarczycy walczą ze swoimi demonami. Odkąd zespół opuścił Manuel Neuer ich rywale nabrali niebywałej pewności siebie. Trzeba też przyznać, że nie tylko absencja golkipera jest problemem Nagelsmanna. Piłkarze mistrzów Niemiec wyglądają w ostatnich dniach na przemęczonych. Brak dynamiki sprowokował porażkę z Bochum (2:4). Natomiast w środę Bayern ledwo zremisował z RB Salzburg (1:1) w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Zeszłoroczny beniaminek powoli godzi się z powrotem na zaplecze Bundesligi. Koniczyny zostały daleko w tyle, choć ostatnio dwukrotnie zainkasowały całą pulę. Fuerth przyjedzie w Monachium po wygranej z Herthą (2:1) i na pewno nie przestraszy się meczu z Bayernem, bo nie ma już nic do stracenia.

Naszym zdaniem gospodarze spróbują odbudować morale wysokim zwycięstwem. Nie dajemy większych szans Zielonym, dlatego stawiamy na handicap 0:2 na korzyść Bawarczyków.

Borussia Dortmund – Borussia M’gladbach

W niedzielę dojdzie do derbów Westfalii. BVB ma za sobą całkiem niezły występ przeciwko Rangers (:) w Lidze Europy. Co więcej, udało się wykorzystać potknięcie Bayernu i ekipa Marco Rose skróciła dystans do lidera. O tytuł będzie niezwykle trudno, ale w piłce przecież wszystko jest możliwe.

Z kolei Źrebaki aktualnie nie są już drużyną, która sieje postrach w Bundeslidze. Na domiar złego goście mają zaledwie cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. Na Signal Idua Park Borussia M’gladbach zjawi się po remisie z Arminią (1:1) i wygranej nad Augsburgiem (3:2).

Naszym zdaniem więcej jakości prezentują piłkarze z Dortmudnu. Nawet bez Haalanda, BVB wygląda groźnie w ataku, natomiast Źrebaki ledwo ciułają punkty nawet rywalizując z potencjalnie słabszymi rywalami. Stąd też stawiamy na wygraną gospodarzy.

Hertha Berlin – RB Lipsk

Od pięciu spotkań Hertha nie wygrała żadnego spotkania w lidze. Z tego powodu jest już tylko punkt nad strefą spadkową, a poprawy formy jak na razie nie widać. Jedynym pocieszeniem dla Berlińczyków może być fakt, że od trzech pojedynków regularnie umieszczają futbolówkę w bramce.

Tymczasem RB Lipsk jest już na właściwych torach. Byki wróciły do czołówki, a pracowały na to niezwykle długo. Tadesco odzyskał zwycięski gen zespołu, co widać też było kilka dni temu w starciu z Real Sociedad w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Nie ma co ukrywać, goście zjawią się w stolicy wyłącznie po zwycięstwo.

Nasza redakcja spodziewa się w Berlinie gradu goli. Nie ujmujemy szans gospodarzom, ale stawiamy na gole z obu stron i finalny triumf RB Lipsk.

Program 23. kolejki Bundesligi:

piątek (18 luty)

20:30 Mainz – Leverkusen (poniżej 3,5 bramki)

sobota (19 luty)

15:30 FC Augsburg – SC Freiburg (btts i powyżej 2,5 bramki)

15:30 Stuttgart – Bochum (1)

15:30 Wolfsburg – Hoffenheim (btts)

15:30 Arminia – Union (2)

18:30 FC Koeln – Eintracht (btts)

niedziela (20 luty)

15:30 Bayern – Fuerth (Bayern handicap 0:2)

17:30 BVB – Borussia M’gladbach (1)

19:30 Hertha – Lipsk (btts i 2)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

23. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

Aktualna tabela Bundesligi

