Portugalia – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (08.06.2025)

Portugalia – Hiszpania: przewidywania

Wielki finał piłkarskiej Ligi Narodów UEFA pomiędzy reprezentacją Portugalii oraz Hiszpania. Te pojedynki zawsze są niezwykle emocjonujące dla kibiców, którzy kochają ofensywny futbol, gole oraz piękne akcje. A tak się składa, że obie drużyny mają to DNA we krwi. Wszystko wskazuje więc na to, że czeka nas niezapomniany mecz, w którym wszystko może się zdarzyć.

Trudno bowiem wskazać jednoznacznego faworyta. Mecz rozgrywany na Allianz Arena w Monachium może potoczyć się w dwie strony, z jednej na korzyść Portugalczyków, którzy napędzani są przez doświadczonego Cristiano Ronaldo, albo z drugiej na korzyść La Furia Roja, która bazuje na niesamowitej młodości oraz energii Lamina Yamala oraz Nico Williamsa. Wydaje się, że najbardziej odpowiedni w tym meczu wydaje się tym na BTTS.

Portugalia – Hiszpania: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o reprezentację Portugalii, to piłkarze Roberto Martineza pokonali przed paroma dniami zespół reprezentacji Niemiec na ich terenie 2:1 i to zapewniło im awans do wielkiego finału Ligi Narodów UEFA. Wcześniej podczas marcowych spotkań Ligi Narodów udało się Portugalczykom ugrać Danię, choć nie bez problemów, bowiem w pierwszym meczu było 1:0 dla zespołu ze Skandynawii, a w rewanżu potrzebna była dogrywka. Poza tym bilans ostatnich spotkań domyka zwycięstwo nad Polską z listopada oraz remis z Chorwacją.

Z kolei reprezentacja Hiszpanii w półfinale dała sobie radę z reprezentacją Francji po świetnym meczu. Starcie, które zakończyło się wynikiem 5:4 z pewnością przejdzie do historii futbolu, bowiem liczba emocji, zwrotów akcji, dramaturgii oraz wspaniałej piłkarskiej jakości była olbrzymia. Wcześniej Hiszpanie pokonali reprezentację Holandii, ale im z kolei potrzebna była seria rzutów karnych, aby rozstrzygnąć mecz. Bilans ostatnich spotkań mistrzów Europy domykają trzy punkty z Danią oraz Szwajcarią.

Portugalia – Hiszpania: historia

Historia spotkań Portugalii z Hiszpanią to piękna historia wielkich spotkań na najważniejszych turniejach. To legendarna rywalizacja w Europie pomiędzy dwoma krajami z Półwyspu Iberyjskiego. Ostatni ich mecz miał miejsce we wrześniu 2022 roku, gdzie w Lidze Narodów wygrała Hiszpania 1:0 na wyjeździe. Wcześniej także w Lidze Narodów było 1:1 w Hiszpanii. Ostatnie zwycięstwo Portugalczyków to listopad 2010 roku, gdy w meczu towarzyskim było 4:0 dla piłkarzy z Lizbony. Poza tym w ostatnich latach najczęściej w meczach tych ekip padał remis.

Portugalia – Hiszpania: kto wygra?

Portugalia – Hiszpania: przewidywane składy

Portugalia Roberto Martinez Hiszpania Luis de la Fuente Portugalia Roberto Martinez 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Costa 15 Neves 3 Dias 14 Inácio 25 Mendes 18 Neves 10 Silva 16 Trincão 8 Fernandes 20 Neto 7 Ronaldo 11 Williams 21 Oyarzabal 19 Yamal 20 Pedri 18 Zubimendi 6 Merino 24 Cucurella 12 Huijsen 3 Normand 2 Porro 23 Simon 1 Costa 15 Neves 3 Dias 14 Inácio 25 Mendes 18 Neves 10 Silva 16 Trincão 8 Fernandes 20 Neto 7 Ronaldo 11 Williams 21 Oyarzabal 19 Yamal 20 Pedri 18 Zubimendi 6 Merino 24 Cucurella 12 Huijsen 3 Normand 2 Porro 23 Simon 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Hiszpania Luis de la Fuente Rezerwowi 2 Nélson Semedo 4 António Silva 5 Diogo Dalot 6 João Palhinha 9 Goncalo Ramos 11 João Félix 12 Jose Sa 13 Renato Veiga 17 Rafael Leão 19 Pedro Gonçalves Pote 21 Diogo Jota 22 Rui Silva 23 Vítinha 24 Rodrigo Mora 26 Chico Conceição 1 David Raya 4 Pau Cubarsi 5 Daniel Vivian 7 Alvaro Morata 8 Fabian Ruiz 9 Gavi 10 Dani Olmo 13 Alex Remiro 14 Oscar Mingueza 15 Yeremi Pino 16 Alejandro Baena 17 Alejandro Grimaldo 22 Isco 25 Fermin Lopez 26 Samu Omorodion

Portugalia – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół reprezentacji Hiszpanii. Kurs na zwycięstwo La Furia Roja wynosi mniej więcej 1.92. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.80. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty, a więc triumf Portugalii, to możemy to zrobić również za około 3.80.

Portugalia Hiszpania 3.80 3.80 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 7 czerwca 2025 12:58 .

Portugalia – Hiszpania: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanałach: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport oraz także w interencie na stronach sport.tvp.pl oraz polsatboxgo.pl. Początek rywalizacji w wielkim finale Ligi Narodów UEFA w niedzielę 8 czerwca 2025 roku o godzinie 21:00.

