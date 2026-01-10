Portsmouth FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Ethan Nwaneri

Portsmouth – Arsenal: typy bukmacherskie

W 1/32 finału Pucharu Anglii dojdzie do rywalizacji przedstawiciela Championship i Premier League. Obie drużyny koncentrują się na realizacji celów w rozgrywkach ligowych. Priorytetem Portsmouth jest utrzymanie w lidze. Z kolei Arsenal koncentruje się na walce o mistrzostwo Anglii. Żadna z drużyn nie odpuści jednak w najbliższym spotkaniu pucharowym. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Portsmouth – Arsenal: ostatnie wyniki

W minionej kolejce Portsmouth doznało jedenastej porażki w tym sezonie Championship. Była ona wyjątkowo bolesna, ponieważ Bristol City okazało się lepsze różnicą aż pięciu trafień. Portsmouth to zespól broniący się przed spadkiem do League One, ale rozmiar klęski mógł zaskakiwać. Wcześniej drużyna miała bowiem serię czterech spotkań bez porażki.

Arsenal ma za sobą hitowe starcie z Liverpoolem. Nie było ono emocjonujące, ponieważ w Londynie padł bezbramkowy remis. Bramki padały w poprzednich potyczkach Kanonierów. Ekipa Mikela Artety wygrała 3:2 z Bournemouth, a z Aston Villą nawet 4:1. Arsenal pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii.

Portsmouth – Arsenal: historia

Los skojarzył te kluby w Pucharze Anglii sześć lat temu. Wówczas starcie Pourtsmouth – Arsenal odbyło się w ramach 1/8 finału. Kanonierzy wywiązali się z roli faworyta, pokonując niżej notowanego przeciwnika 2:0.

Portsmouth – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Portsmouth ma nikłe szanse na grę w kolejnej rundzie Pucharu Anglii. Kurs na ich wygraną to aż 11.00, przy współczynniku 1.21 na sukces Arsenalu.

Portsmouth – Arsenal: kto wygra?

Portsmouth – Arsenal: przewidywane składy

Portsmouth: Schmid, Poole, Shaughnessy, Bowat, Devlin, Le Roux, Dozzell, Swanson, Swift, Kirk, Segecic

Arsenal: Kepa; Lewis-Skelly, Hincapie, Salmon; White, Norgaard, Merino, Eze; Nwaneri, Madueke; Jesus

Portsmouth – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Portsmouth – Arsenal odbędzie się w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

