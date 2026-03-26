Polska U21 – Armenia U21: typy, kursy, zapowiedź (27.03.2026)

Polska U21 - Armenia U21: typy i kursy na mecz eliminacji do Mistrzostw Europy U21 2027.

Polska U21 – Armenia U21: typy bukmacherskie

W piątek na stadionie w Radomiu czeka nas siódme spotkanie z udziałem reprezentacji Polsku U21 w trwających eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Kadra Jerzego Brzęczka znajduje się na autostradzie do wywalczenia awansu na ten turniej. Komplet punktów dla naszej młodzieżówki w spotkaniu z Armenią U21 traktujemy jak formalność. Rywal wyraźnie zamyka stawkę w E, nie zdobywając dotychczas ani jednego punktu. Mój typ: wygrana Polski U21.

Polska U21 – Armenia U21: ostatnie wyniki

Zespół dowodzony przez selekcjonera Jerzego Brzęczka spisuje się doskonale w trwających eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni wygrali komplet sześciu meczów, w tym u siebie z Włochami. 18 zdobytych punktów robi wrażenie, podobnie jak bilans bramkowy 18:1. Jedyna stracona bramka miała miejsce jedynie we wspomnianej konfrontacji z Italią (2:1).

Armenia jesienne granie w kwalifikacjach rozpoczęła i zakończyła meczem ze Szwecją. W delegacji przydarzyła się jej porażka 0:3. U siebie wynik był już niższy i skończyło się na wyniku 0:1. Ormian stać było wyłącznie na zdobycie trzech bramek, w tym jednej przeciwko Włochom (1:5).

Polska U21 – Armenia U21: historia

Reprezentacje te zmierzyły się ze sobą we wrześniu ubiegłego roku. To w tym spotkaniu popis swoich umiejętności dał Oskar Pietuszewski. Wówczas zawodnik Jagiellonii Białystok zastąpił kontuzjowanego Filipa Rózgę. Nastolatek nie zawiódł selekcjonera, ponieważ zdobył dwie bramki oraz zaliczył asystę. Nasza młodzieżowa kadra wygrała w Armenii 4:0.

Polska U21 – Armenia U21: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Polskę, czego dowodzi kurs kurs 1.08 u bukmachera STS. Wygraną Armenii wyceniono współczynnikiem aż 25.0.

Polska U21 – Armenia U21: kto wygra?

Polska U21 – Armenia U21: przewidywane składy

Polska: Abramowicz – Krajewski, Mońka, Potulski, Gurgul – Kocaba, Kozubal – Faberski, Drachal, Urbański – Reguła

Armenia: Matinyan – Tsarukyan, Avetisyan, Manukyan, Tarloyan- Hakobyan, Hovhannisyan, Hakobyan- Sargsyan, Geragusian, Hovhannisyan

Polska U21 – Armenia U21: transmisja meczu

Mecz Polska U21 – Armenia U21 odbędzie się w piątek (27 marca) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w aplikacji TVP Sport i na stronie internetowej tvpsport.pl.

